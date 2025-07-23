Yaptığı paylaşım gündem oldu! '7 ay futboldan uzak kalmamın ardından...'

Galatasaray'da taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından takipçilerini güldüren bir paylaşım yaptı. Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından Sarı-kırmızılı takımla çalışmalara başlayan Icardi, son form durumunu fotoğraflı bir şekilde paylaştı.

"7 AY FUTBOLDAN UZAK KALMAMIN ARDINDAN..."

Güncel form durumunu esprili bir şekilde paylaşan Icardi, kendisinin efektlerle şişmanlatılmış halini ekleyerek, "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından beni sevmeyenler böyle olmamı bekliyordu." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HALİNİ DE PAYLAŞTI

Efektli fotoğrafının ardından güncel halini de paylaşan yıldız oyuncu, tartışma konusu olan fiziksel durumuyla ilgili soru işaretlerini kaldırdı.