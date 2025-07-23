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 | Efe Demir

Yaptığı paylaşım gündem oldu! '7 ay futboldan uzak kalmamın ardından...'

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başında sakatlanan ve 7 ay sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Icardi, takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte gündem olan o paylaşım...

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Yaptığı paylaşım gündem oldu! '7 ay futboldan uzak kalmamın ardından...'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:28

'da taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından takipçilerini güldüren bir paylaşım yaptı. Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından Sarı-kırmızılı takımla çalışmalara başlayan Icardi, son form durumunu fotoğraflı bir şekilde paylaştı.

Yaptığı paylaşım gündem oldu! '7 ay futboldan uzak kalmamın ardından...'

"7 AY FUTBOLDAN UZAK KALMAMIN ARDINDAN..."

Güncel form durumunu esprili bir şekilde paylaşan Icardi, kendisinin efektlerle şişmanlatılmış halini ekleyerek, "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından beni sevmeyenler böyle olmamı bekliyordu." ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşım gündem oldu! '7 ay futboldan uzak kalmamın ardından...'

GÜNCEL HALİNİ DE PAYLAŞTI

Efektli fotoğrafının ardından güncel halini de paylaşan yıldız oyuncu, tartışma konusu olan fiziksel durumuyla ilgili soru işaretlerini kaldırdı.

Yaptığı paylaşım gündem oldu! '7 ay futboldan uzak kalmamın ardından...'

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ETİKETLER
#galatasaray
#geri dönüş
#sosyal-medya
#Sakatlık
#Mauro Icardi
#Form Durumu
#Espri
#Spor
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