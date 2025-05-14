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 | Emir Yücel

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

Galatasaray, yeni model yapılanmasıyla transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte gelecek ve ayrılacak oyuncular bir bir netleşirken, Victor Osimhen’in durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı: Transferin yüzde 90’ı tamamlandı. İşte tüm detaylar...

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Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:08

Bu akşam Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı kupayı kaldırmak için mücadele edecek olan Galatasaray Süper Lig'de de şampiyonluk için adeta gün sayıyor. Hafta sonu sahasında konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması halinde sarı-kırmızılılar 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve 5. yıldızını takacak.

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

OSIMHEN GALATASARAY'DA KALIYOR MU?

Galatasaray taraftarı bayram gibi bir hafta yaşamak için adeta bayrakları hazırlarken, bir yandan da endişeyle Victor Osimhen'in durumunu takip ediyor. Sezona damga vuran ve gol krallığı yarışında zirveye oturan yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu. Napoli'nin 75 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Osimhen'in kalması için sarı-kırmızılı taraftarlar kampanyalar başlatsa da gelen haberler ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

"OSIMHEN YÜZDE 90 GİDİYOR! İKİ TAKIMDAN BİRİNE GİDECEK"

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, YouTube'daki Vole kanalında yaptığı açıklamada Osimhen'in yüzde 90 Galatasaray'dan ayrılacağını belirtirken, yıldız golcünün yeni takımı için de iki kulübün ismini verdi. Çelikler "Osimhen Juventus ya da Manchester United'a gidecek. Para ağır basarsa Suudi Arabistan'a gidecek. Hiç kimse onlarla yarışamaz. Osimhen'in çok da uzatmadan kararını vermesi lazım. Galatasaray matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Osimhen kararını açıklayacaktır." dedi.

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

OSIMHEN YERİNE İKİ YILDIZ GOLCÜ LİSTEDE

Her şeyin santrafora bağlı olduğunun altını çizen Çelikler, sarı kırmızılı takımıntransferlistesinde iki golcü futbolcunun olduğunu söyledi.

İsim de veren Çelikler "Santraforun Osimhen değilse Türkiye'ye gelmek istemediği düşünülen muadili değilse, Tammy Abraham ise bilmiyorum yani. Ivan Toney ise 3'lü olabilir. Ivan Toney olacakmış gibi geliyor gelecek yıl Galatasaray'ın. Ama yüksek maliyetli adamlar bunlar. Tam da bilmiyorum ikisinin de isimleri geçiyor." dedi.

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

"MORATA MI OLUR, ICARDI Mİ OLUR?"

Bu isimlerin yanında kimin oynatacağının da net olmadığını belirten Çeklikler "Moratta mı olur, Icardi mi olur? Birinden birinden çıkman lazım, vazgeçmen lazım. Bence bu kararı vermiş değil Galatasaray daha. Peki, Raheem Sterling Galatasaray'a olur mu? O da konuşuluyor ama bence olmaması lazım." ifadelerini kulandı.

Çelikler, orta saha içinse Bernardo Silva, Granit Xhaka isimlerinin geçtiğini ifade ederken "Xhaka'yı da izledim son Dortmund maçında çok kötü oynadı yani. Granit Xhaka'yı alırsa 3-4-3 oynayabilirsin. O zaman da işte çift santrafor oynatamıyorsun." dedi.

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

GALATASARAY'DAN HANGİ İSİMLER AYRILIYOR?

Galatasaray'da yeni sezon da takımdan ayrılabilecek isimleri tek tek sayan Çelikler, yeni sezon kadro yapılanmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"BARIŞ ALPER KESİN GİTTİ"

"Barış Alper gitti kesin olarak, sağ bek transferi de sol bek transferi de yok onu söyleyeyim.

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

Ismail Jakobs gider, Derrick Köhn geri dönüyor. Köhn ve Eren Elmalı'yla devam edilir.

"ABDÜLKERİM SATILABİLİR"

Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez kalıyor. Ancak yüzde yüz bir sol stoper alınıyor.

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

Abdülkerim satılabilir, kendisi de gitmeyi isteyebilir.

Yeni sezon Galatasaray kadrosu belli oldu! Serdar Ali Çelikler açıkladı: Barış ve Osimhen gidiyor

"MUSLERA FUTBOLU BIRAKACAK"

Muslera yüzde yüz bırakıyor. Oraya da birinci sınıf bir kaleci alacak Galatasaray. Muhtemelen Ederson olabilir."

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#Spor
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