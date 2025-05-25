Yenikapı'da sarı kırmızı şölen! Galatasaray kupasına kavuşuyor: İşte şampiyonluk kutlaması programı

Trendyol Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray kupasına bugün kavuşuyor. Sarı kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'da şölen havası estirecek. Yüz binlerce taraftarın katılması beklenen törenle Cimbom kupasına kavuşacak. İşte şampiyonluk kutlamasının programıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Süper Lig'de 25'inci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı takımı olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Tarihi şampiyonluğa özel tarihi bir kutlama yapılacak.

Şampiyon Galatasaray kupasına bugün kavuşacak. Daha önceki senelerde şampiyonluk kutlamalarını 52 bin kişilik stadına yapan sarı kırmızılılar, bu kez daha geniş bir katılım için kutlamaların adresini Yenikapı olarak belirledi.

HEDEF 1 MİLYON TARAFTAR

30 milyonu aşkın taraftarı bulunan Cimbom, yüz binlerce kişinin katılacağı etkinlikle kupasını alarak tarihi anı ölümsüzleştirecek. Böylece takım ile taraftarların iyice bütünleşmesi sağlanacak.

FUTBOLCULAR GALATASARAY LİSESİ'NDEN HAREKET EDECEK

Şampiyon Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edip Sarayburnu'na gelecek.

Yol boyunca taraftarları selamlayacak olan şampiyon takım, daha sonra tekneyle Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya yönelecek. Ve kutlamaların yapılacağı bu adreste eğlencenin fitili ateşlenecek.

YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAMI

12.00: Yenikapı'daki Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılışı

15.00: Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılışı

15.00-19.00: DJ Performansları

19.05: Konserlerin Başlangıcı

Drone Gösterisi

Pyro Show

Kupa Töreni

ÜNLÜ İSİMLER COŞTURACAK

Kutlamalarda Kenan Doğulu, Gökhan Kırdar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Aydilge, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Coşkun Sabah, Emircan İğrek, block 3, ve Altay Galatasaray taraftarına konser verecek.

Saatler 21.00'i gösterdiğinde futbolcular seçtikleri şarkıyla boy gösterecek. Finalde ise coşku doruğa ulaşacak. 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldıracak.

GİRİŞ İÇİN GS PLUS UYGULAMASI ŞART

Giriş için GS Plus uygulamasının indirilip kayıt olunması gerekiyor.

TARAFTARLARA BAYRAK VE MEŞALE UYARISI

Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacak. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında herhangi bir bayrak ve afişe izin verilmeyecek. Meşale, maytap, torpil gibi yanıcı maddeler içeri alınmayacak.

Ayrıca yöneticiler, taraftara Yenikapı'ya gelirken toplu taşımanın kullanılması uyarısında bulundu.