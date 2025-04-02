Yuki Tsunoda direksiyonda: Kendi ülkesinde bir ilki yaşayacak!

Formula 1'de gözler sezonun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sine çevrildi. Japon pilot Yuki Tsunoda, kendi ülkesinde bir ilki yaşayacak ve belki de en zor sınavını verecek.

Formula 1'de üçüncü yarış heyecanı yaklaşırken, Yuki Tsunoda ise büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Flaş bir pilot değişikliği sonucunda Liam Lawson'ın yerine Red Bull'a geçen Japon pilot Yuki Tsunoda, an itibarıyla ilk sınavını da kendi evinde verecek.

MAX VERSTAPPEN'İN YENİ TAKIM ARKADAŞI YUKI TSUNODA OLDU

Sezonun üçüncü durağı Japonya Grand Prix'si hafta sonu koşulacak ve burada gözler Max Verstappen'in yeni takım arkadaşına çevrilecek. Sansasyonel süreçle ilgili açıklamalar yapan 24 yaşındaki Tsunoda, "Çok heyecanlıyım. Bundan daha çılgınca bir durum olamazdı. Red Bull ile ilk yarışım kendi evimde. Hayatımın en büyük baskısını hissedeceğime şüphe yok. Tabii hemen alışmam gereken büyük bir zorluk! Açıkçası gerçekten benzersiz bir tecrübe ve yarışmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle araca alışmak ve gidişata bakmak istiyorum. Geçen yıldan daha iyi sonuçlar elde etmek, ilk 9'da yer almak esas hedefim." dedi.

SEZON BAŞINDA 'BELİRSİZLİK' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Sezon öncesinde Redd Bull ile test sürüşlerine çıkan Japon pilot, "Hangi takımda olursam olayım, yapmam gereken şey aynı. Bu sadece Red Bull’la ilgili bir durum değil. Bildiğimiz kadarıyla VCARB, gelişim açısından Red Bull’u bile geçebilir. Yani illa Red Bull olacak diye bir şey yok. Sahip olduğum her şeyle elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.