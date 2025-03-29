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Editor
 | Burak Ayaydın

Sebastian Vettel tek pişmanlığını açıkladı! "Eğer yeniden Formula 1'de olsaydım..."

Sebastian Vettel, Formula 1 yıllarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Formula 1'in efsane pilotlarından Vettel, kariyerine dair tek pişmanlığını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

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Sebastian Vettel tek pişmanlığını açıkladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 21:38

Formula 1 tarihinin en önemli figürlerinden Sebastian Vettel, kariyerine dair en büyük pişmanlığını ilk kez BBC Sportsworld podcast aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. 4 kez dünya şampiyonu apoletli Vettel, daha çok konuşmanın gerekliliğine değindi.

SEBASTIAN VETTEL'DEN FORMULA 1 PİŞMANLIĞI

Alman pilot; kariyerinin başında çevre sorunları, sürdürülebilir yakıtlar ve kadın pilotların desteklenmesi gibi konularda daha erken görüş bildirmediği için pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Sebastian Vettel | Formula 1®

"DAHA ÖNCE KONUŞMALIYDIM"

“Kariyerimin başında tamamen yarışmaya odaklıydım. Belki de tek pişmanlığım, kariyerimde daha önce konuşmaya başlamamak. Bir sporcu olarak insanları etkileme gücüne ve geniş kitlelere ulaşma potansiyeline sahip olduğumu daha erken fark edebilirdim. Son yıllarda bana önemli gelen mesajları yaymaya çalışıyorum.”

SEBASTIAN VETTEL ve FORMULA 1 KARİYERİNDEN GERİYE KALANLAR

2007 yılında Formula 1'e Toro Rosso ile giriş yapan Vettel; Red Bull, Ferrari ve Aston Martin takımlarında pilotluk yaptı. Red Bull ile 2010, 2011, 2012 ve 2013 tarihlerinde dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilot; 299 yarışta 53 kez Grand Prix zaferi, 57 kez pole pozisyonu ve 122 kez de podyumda yer alma başarısı gösterdi.

SEBASTIAN VETTEL EMEKLİ OLUYOR! - Vettel'in F1'e Vedası... Hoşça kal efsane | Vettel

Sıkça Sorulan Sorular

VETTEL EN SON HANGİ TAKIM İÇİN YARIŞMIŞTI?
Sebastian Vettel, Formula 1'e 2022 yılında Aston Martin takımı ile veda etti.
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ETİKETLER
#ferrari
#formula 1
#sebastian vettel
#Spor
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