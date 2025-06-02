Yunan tribünlerinden Türkiye’ye küfür! Ergin Ataman çıldırdı: 'Spor değil sirk!'

Yunanistan'da oynanan play-off finalinde skordan çok tribünlerden yükselen çirkin tezahüratlar gündem oldu. Olympiakos taraftarlarının Türkiye'ye küfür etmesine sert tepki gösteren Ergin Ataman, “Bana edebilirler ama ülkeme asla!” diyerek tepki gösterdi.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Olympiakos’a deplasmanda 91-83 mağlup olan Panathinaikos AKTOR’un başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmada yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'YE KÜFÜRE TEPKİ: BU SPOR DEĞİL, SİRK!"

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, tribünlerden Türkiye’ye yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldığını vurgulayarak, "Bu, spor değil; bu bir sirk. Kimse ülkeme hakaret edemez. Bana ya da Panathinaikos'a laf edebilirler ama Türkiye'ye edemezler. İkinci teknik faul bu yüzden verildi" dedi.

Olympiakos’un sahada oldukça sert oynadığını söyleyen Ataman, "33 kez serbest atış kullandılar, biz sadece 17. Ama Çarşamba günü OAKA’da basketbol oynanacak. OAKA bir sirk değil. Orada herkes saygı gösteriyor. Agresif oynayıp kazanacağız. Hepsi bu," ifadelerini kullandı.

Mücadele öncesinde de tansiyon yüksekti. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ve ailesi, çıkan olaylar nedeniyle salondan çıkartıldı.

Seride durum 1-1’e gelirken, üçüncü karşılaşma 4 Haziran Çarşamba günü OAKA’da oynanacak.