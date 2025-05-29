Yunanlardan İstanbul'un Fethi videosu! Bizans gözünden yapay zeka ile ürettiler

Türk ve İslam dünyası için tarihin en büyük zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi, tam tersine Batı dünyası ve Hristiyanlar için büyük bir hüsran ve tarihin kırılma noktalarındanº biri olarak kayda geçti. Sultan II. Mehmed'e Fatih unvanını getiren fetih Türkiye'de gurur ve coşkuyla kutlanırken, Yunanistan'da ise matem havasında anılan bu gün için Yunan bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka destekli bir video hazırlardı. Videoda İstanbul'un Fethi, Bizans gözüyle işlenirken "Bizans İmparatoru XI. Konstantinos Paleologos'un cesaretine rağmen , Sultan II. Mehmed komutasındaki ezici üstünlükteki Osmanlı ordusu sonunda Konstantinopolis'i ele geçirmeyi başardı" yorumu yapıldı.