Yunanistan Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye’nin play-off şansı bu maça bağlı!

Yunanistan Sırbistan maçı için geri sayım sona ererken UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta son hafta karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 16 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadelede Yunanistan, sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Panthessaliko Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, iki takımın grup aşamasındaki son sınavı olacak. Yunanistan, Hollanda karşısında aldığı farklı yenilginin ardından çeyrek final umutlarını korumak için sahaya çıkarken Sırbistan, puansız tamamladığı beş maçın ardından gruptaki son karşılaşmasını oynayacak. Aynı saatlerde oynanacak Almanya-Hollanda mücadelesinin sonucu da Yunanistan'ın gruptaki konumu açısından önem taşıyacak. Yunanistan Sırbistan maçını hangi kanal veriyor? Detaylar…

YUNANİSTAN SIRBİSTAN ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta son haftaya girilirken Hollanda 11 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yunanistan ve Almanya ise 8'er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Sırbistan, oynadığı 5 karşılaşmada puan elde edemedi ve grubun son sırasında kaldı. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak.

Yunanistan, son olarak Cuma günü Amsterdam'da Hollanda ile karşılaştı ve sahadan 7-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ağır yenilgiye rağmen 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan'ın çeyrek final şansı devam ediyor. Kendi sahasında Sırbistan karşısında alacağı galibiyet veya beraberlik, Almanya-Hollanda maçının sonucuyla birlikte gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Bu nedenle Yunanistan'ın son hafta mücadelesinden alacağı puan ve diğer karşılaşmanın sonucu, çeyrek finale yükselecek takımların belirlenmesinde etkili olacak.

Sırbistan ise geride kalan 5 maçta puan alamadığı için son sırada bulunuyor. Gruptaki son karşılaşmasında Yunanistan'a konuk olacak Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup serüvenini tamamlayacak. Almanya ile Hollanda arasında oynanacak diğer karşılaşma da grubun üst sıralarındaki sıralamayı belirleyecek mücadelelerden biri olacak. Son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar ve gruptaki nihai sıralama netleşecek.

Yunanistan'ın Sırbistan karşısında alacağı 4-0'lık galibiyet ya da 5 ve üstü farklı galibiyetler Türkiye’ye play-off bileti kazandıracak.

YUNANİSTAN SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşması, bu akşam Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Yunanistan'ın Volos kentindeki Panthessaliko Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Gruptaki son hafta karşılaşması, Yunanistan'ın çeyrek final ihtimalini koruması ve Sırbistan'ın puansız grup performansının ardından oynanacak son maç olması bakımından önem taşıyor.

Yunanistan Sırbistan mücadelesini Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip etmek mümkün olacak. Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin televizyonlarının uydu alıcılarına kanalın güncel frekans bilgilerini girmesi gerekiyor. A Spor'un frekans bilgileri arasında 12.207 MHz frekans, 27500 Symbol Rate, H (Yatay) polarizasyon ve 3/4 FEC değeri bulunuyor. Platform üzerinden izlemek isteyenler için kanal Digiturk'te 88, Tivibu'da 81 ve D-Smart'ta 80. kanalda yayın yapıyor.