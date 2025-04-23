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 | Burak Ayaydın

Yunanistan'da Türk hakem ataması: Şampiyonluk maçında resmen düdük çalacak!

Yunanistan Ligi'nde Halil Umut Meler ataması resmen duyuruldu. Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda oynanacak AEK-Olympiakos maçına, an itibarıyla hakem olarak Halil Umut Meler atandı.

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Yunanistan'da Türk hakem ataması: Şampiyonluk maçında resmen düdük çalacak!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 12:49

Yunanistan'da yabancı hakemlerin görev aldığı süreçle ilgili bir ilk yaşandı. AEK-Olympiakos maçına Halil Umut Meler'in atanmasıyla birlikte, komşu ülkede ilk kez Türk hakem düdük çalmış olacak.

HALİL UMUT MELER YUNANİSTAN'TA HAKEMLİK YAPACAK

Yunan basını flaş bir gelişme duyurdu ve Halil Umut Meler'in AEK ile Olympiakos arasındaki kritik maçı yöneteceğini açıkladı! Bu karar, Yunanistan'da bir ilki yaşatacakken aynı zamanda da Türk hakemlerinin tartışıldığı süreçte ayrıca dikkat çekti. Son olarak da Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu maçında AEK; Olympiakos'u konuk ederken, Halil Umut Meler de Türkiye ile Yunanistan arasında bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETECEĞİ DEV MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu mücadelesinde AEK ile Olympiakos 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Yunanistan'da Türk hakem ataması: Şampiyonluk maçında resmen düdük çalacak!

HALİL UMUT MELER'İN EKİBİ DE BELLİ OLDU

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

DEV MAÇTA VAR KOLTUĞUNDA KİM OLACAK?
VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Koumbarakis ile Sidiropoulos görev yapacak.
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ETİKETLER
#halil umut meler
#Yunanistan Süper Ligi
#Yabancı Hakem
#Türk Hakem
#AEK-Olympiakos
#Spor
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