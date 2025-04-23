Yunanistan'da Türk hakem ataması: Şampiyonluk maçında resmen düdük çalacak!

Yunanistan Ligi'nde Halil Umut Meler ataması resmen duyuruldu. Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda oynanacak AEK-Olympiakos maçına, an itibarıyla hakem olarak Halil Umut Meler atandı.
Yunanistan'da yabancı hakemlerin görev aldığı süreçle ilgili bir ilk yaşandı. AEK-Olympiakos maçına Halil Umut Meler'in atanmasıyla birlikte, komşu ülkede ilk kez Türk hakem düdük çalmış olacak.
Yunan basını flaş bir gelişme duyurdu ve Halil Umut Meler'in AEK ile Olympiakos arasındaki kritik maçı yöneteceğini açıkladı! Bu karar, Yunanistan'da bir ilki yaşatacakken aynı zamanda da Türk hakemlerinin tartışıldığı süreçte ayrıca dikkat çekti. Son olarak da Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu maçında AEK; Olympiakos'u konuk ederken, Halil Umut Meler de Türkiye ile Yunanistan arasında bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu mücadelesinde AEK ile Olympiakos 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak.