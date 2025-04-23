Yunanistan'da Türk hakem ataması: Şampiyonluk maçında resmen düdük çalacak!

Yunanistan'da yabancı hakemlerin görev aldığı süreçle ilgili bir ilk yaşandı. AEK-Olympiakos maçına Halil Umut Meler'in atanmasıyla birlikte, komşu ülkede ilk kez Türk hakem düdük çalmış olacak.

HALİL UMUT MELER YUNANİSTAN'TA HAKEMLİK YAPACAK

Yunan basını flaş bir gelişme duyurdu ve Halil Umut Meler'in AEK ile Olympiakos arasındaki kritik maçı yöneteceğini açıkladı! Bu karar, Yunanistan'da bir ilki yaşatacakken aynı zamanda da Türk hakemlerinin tartışıldığı süreçte ayrıca dikkat çekti. Son olarak da Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu maçında AEK; Olympiakos'u konuk ederken, Halil Umut Meler de Türkiye ile Yunanistan arasında bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETECEĞİ DEV MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu mücadelesinde AEK ile Olympiakos 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

HALİL UMUT MELER'İN EKİBİ DE BELLİ OLDU

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak.