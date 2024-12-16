Yunus Akgün maç sonu iddialı konuştu! 'Tüm kupalara talibiz'

16 Aralık 2024 23:34 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 23:38

Trendyol Süper Lig'in 16. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray'da Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "İyi ki Galatasaraylıyım. Bu sene Avrupa, lig, kupa her şeye talibiz" dedi.

Trendyol Süper Lig​'in 16. haftanın kapanış maçında Galatasaray​, Trabzonspor​'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray'da Yunus Akgün​ açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün'ün açıklamaları şu şekilde:

Vallahi çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Maçı hiç bırakmadık. Şampiyonluğu da öyle bırakmayacağız. Galatasaray nasıl mücadele eder sahada gösteriyoruz. Maç için tabii ki talihsiz goller yiyoruz, olabiliyor ama geri döndük. Taraftarımızın desteği mükemmeldi. Ekstralardı bugün. Maçtan sonra o sevinci merak ediyorum. Hepimiz koştuk kulübeden ama çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki Galatasaraylıyım. Bu sene Avrupa, lig, kupa her şeye talibiz.

"GOL ATIYORUM AMA KAZANMAK DAHA ÖNEMLİ"

Bir pozisyon önce Mertens pası atamamıştı. Çok güzel koşu attı orada. İyi pas oldu herhalde, izleyeceğim. Çok mutluyum takımıma katkı sağladığım için. Hedeflerim var. Gol atıyorum ama kazanmak daha önemli. Bugün hem gol attım hem asist yaptım hem kazandık."