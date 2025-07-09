Yüreklerin ağza geldiği an! Real Madrid'i taşıyan uçak, gökyüzünde kabusu yaşadı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçı öncesi New York'a gitmeye çalışan Real Madrid uçağı dehşeti yaşadı. Gökyüzünden yakalandıkları fırtına sebebiyle uzunca bir süre piste iniş yapamayan Real Madrid uçağı, yaşanan tüm aksaklık sonrası etkinliklerini ve basın toplantılarını iptal etmek zorunda kaldı. İşte korku dolu anların detayları...

Real Madrid uçağı, Palm Beach'te yaşanan fırtınaya gökyüzünde yakalandı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile oynayacağı yarı final maçı öncesi New York'a gitmek için havalanan Real Madrid uçağı, beklenenden çok daha fazla süre gökyüzünde kaldı.

FIRTINAYA GÖKYÜZÜNDE YAKALANDILAR

Real Madrid oyuncularını taşıyan özel uçak, Palm Beach'te yaşanması beklenen fırtınaya talihsiz bir şekilde tam iniş esnasında yakalandı. Bu sebeple iniş için uçaklar trafiğe maruz kaldı. Yaklaşık 1.5 saat gökyüzünde iniş için sıra bekleyen Real Madrid uçağı, ilginç bir olay atlattı.

KAMP MERKEZİ DEĞİŞECEK

Real Madrid, kamp merkezi olarak Palm Beach'i tercih etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Real Madrid kulübü Palm Beach'teki kampını iptal etti.