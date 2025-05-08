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 | Murat Makas

Yusuf Akçiçek için Ali Koç ve Acun Ilıcalı bir araya geldiler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla ilk 11'de kendine yer buldu ve performansıyla dikkat çekti. Dev kulüpler stoper Akçiçek'i transfer listesine aldı. Fransa Ligue 1 devi, Akçiçek için Başkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

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Yusuf Akçiçek için Ali Koç ve Acun Ilıcalı bir araya geldiler
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:44

Süper Lig’de Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışını zora sokan Fenerbahçe yeni sezonda mutlak şampiyonluk için kadro çalışmalarına başlıyor. Takımdan gidecek isimler gündeme geliyor.

Yusuf Akçiçek için Ali Koç ve Acun Ilıcalı bir araya geldiler

YUSUF AKÇİÇEK DEVLERİN RADARINDA

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'de kendine yer bulmuştu. Yusuf Akçiçek, süre aldığı maçlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Yusuf Akçiçek için Ali Koç ve Acun Ilıcalı bir araya geldiler

MİRSAD TÜRKCAN İLE BİR ARAYA GELDİLER

Akçiçek için Avrupa'dan ilk resmi teklif Fransa Ligue 1'den geldi. Marsilya'dan bir yönetici, Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile İstanbul'da bir araya geldi. Fransız ekibi 20 milyon Euro ile masaya otururken, Fenerbahçe cephesi 30 milyon Euro istediğini belirtti. Yusuf'un, transferiyle ilgili kararı yönetime bıraktığı öğrenildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri ne kadar?
Milli stoperin güncel değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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