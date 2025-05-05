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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Leroy Sane transferi için devrede!

Fenerbahçe Leroy Sane transferi için devreye girdi. Galatasaray'ın uzun zamandır takip ettiği Leroy Sane'ye, an itibarıyla Fenerbahçe de talip oldu.

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Fenerbahçe Leroy Sane transferi için devrede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 21:31

Fenerbahçe'den Galatasaray'a taş geldi ve Leroy Sane transferi için düğmeye basıldı. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Leroy Sane için menajerler aracılığıyla temas sürecini başlattı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A LEROY SANE ÇALIMI

Fenerbahçe'nin Leroy Sane transferi için devrede olduğunu İtalyan basını duyururken, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren oyuncunun kararıyla ilgili net bir bilgi verilmedi. Alman deviyle sözleşme yenilemek için anlaştıktan sonra menajerini değiştiren Leroy Sane, yeniden sözleşme görüşmelerine başlamış ve bu sefer Bayern Münih'ten daha yüksek maaşlı bir kontrat istemişti.

Fenerbahçe Leroy Sane transferi için devrede!

LEROY SANE'NİN PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 43 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SANE NEDEN İMZADAN DÖNDÜ?
Menajeriyle anlaşamayan Alman yıldız, yeni bir şirketle anlaşınca önceki menajerinin işlerini iptal ettirmişti.
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ETİKETLER
#bayern munich
#bayern münih
#Leroy Sane
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferi
#Spor
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