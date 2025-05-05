Fenerbahçe Leroy Sane transferi için devrede!

Fenerbahçe Leroy Sane transferi için devreye girdi. Galatasaray'ın uzun zamandır takip ettiği Leroy Sane'ye, an itibarıyla Fenerbahçe de talip oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a taş geldi ve Leroy Sane transferi için düğmeye basıldı. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Leroy Sane için menajerler aracılığıyla temas sürecini başlattı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A LEROY SANE ÇALIMI

Fenerbahçe'nin Leroy Sane transferi için devrede olduğunu İtalyan basını duyururken, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren oyuncunun kararıyla ilgili net bir bilgi verilmedi. Alman deviyle sözleşme yenilemek için anlaştıktan sonra menajerini değiştiren Leroy Sane, yeniden sözleşme görüşmelerine başlamış ve bu sefer Bayern Münih'ten daha yüksek maaşlı bir kontrat istemişti.

LEROY SANE'NİN PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 43 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.