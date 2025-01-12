Yusuf Dikeç için çarpıcı iddia! 'Röportaj için 1 milyon lira istedi'

12 Ocak 2025 09:55 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 10:07

2024 Paris Olimpiyatları’nda elleri cebinde yaptığı atışlarla fenomen haline gelen milli atıcı Yusuf Dikeç'in Fransız spor gazetesi L’Equipe'ten röportaj karşılığı 30 bin avro (1 milyon 89 bin lira) talep ettiği öne sürüldü.

Yusuf Dikeç'in aday olduğu Balkanlar'ın Sporcusu ödülünün ne zaman verileceği belli oldu

Yusuf Dikeç'in aday olduğu Balkanlar'ın Sporcusu ödülünün ne zaman verileceği belli oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları​'nda Türkiye​ adına atıcılık​ branşında yarışan ve ülkemize gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, ekipman kullanmadan, eli cebinde duruşuyla dünyaca tanınmıştı. Dikeç’in 10 metre atışlarındaki duruşu, bir akımın tetikleyicisi olurken birçok ünlü sporcu tarafından zafer sevinci olarak kullanılmıştı. Dikeç, bu kez duruşuyla değil röportaj yapmak için talep ettiği ücretle gündeme geldi.

Dikec'in atış stili, olimpiyat sırıkla atlama şampiyonu Armand Duplantis başta olmak üzere birçok sporcu tarafından benimsendi.

SÖZLERİNİ 30 BİN EUROYA SATIYOR

Fransız spor gazetesi L’Equipe, röportaj yapmak istedikleri Dikeç'in avukatı aracılığıyla, 30 dakika için 30 bin euro talep ettiğini öne sürdü. "Olimpiyatlarda yıldızlaşan Türk atıcı Yusuf Dikec, sözlerini 30 bin euroya satıyor" başlıklı haberde, avukatın Dikeç’in spor dışı konularda, yani askeri hayatına ya da kendi kişisel hayatına dair konuşmayacağı da ayrıca belirttiğini yazdı.

"SADELİK VE TARAFSIZLIKTAN ÇOK UZAK"

Fransız gazetesi haberin sonunda Dikeç için "Bu yaz AFP'ye yaptığı açıklamada, adil oyunu ve olimpiyat değerlerini teşvik etmek 'değişmemek' istediğini söylemişti. Ancak sözleri, gümüş madalyayı kazandığı sadelik ve tarafsızlıktan çok uzak" ifadelerine yer verildi.