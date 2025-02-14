Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz transfer

Trabzonspor'daki başarılı performansının neticesinde 18.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, inişli çıkışlı performanslar göstermiş ve sakatlık süreçleriyle uğraşmıştı. Şu anda Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Yusuf Yazıcı, son yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'i tekrar gündemine aldı.

YUSUF YAZICI İÇİN SÜPER LİG'E TRANSFER OLMA KRİTİĞİ

Trabzonspor'dan sonra Lille, CSKA Moskova ve Olympiakos formaları giyen Yusuf Yazıcı; yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sebebiyle şu anda performans gösteremiyor. Halihazırda ise uzun zamandır inişli çıkışlı dönemlerden geçen Yusuf, geçtiğimiz dönemde baba da olmasıyla birlikte tekrar Süper Lig ihtimalini düşünmeye başladı. Süper Lig'den birkaç ekibin transfer listesinde olan yetenekli oyuncunun, kulübü Olympiakos'un da yardımcı olmasıyla süreci resmi olarak ilerletmesi bekleniyor. İlk temasların olumlu geçtiği transfer sürecinde, Yusuf Yazıcı'nın önümüzdeki yaz itibarıyla yeniden Süper Lig'de forma giyeceği düşünülüyor.

SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Yunanistan ekibiyle sadece 1 maçta mücadele edebilen ve ardından sakatlanan Yusuf'un, uzun süre daha forma giymesi beklenmiyor.