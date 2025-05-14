Yusuf Yazıcı'nın kardeşinden sürpriz transfer: Furkan Yazıcı imzayı attı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, genç yetenek Furkan Yazıcı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükseldi.

FURKAN YAZICI TRABZONSPOR ALTYAPISINDA BAŞLAMIŞTI

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Furkan Yazıcı, Gaziantep FK ile profesyonel oldu. Teknik kapasitesi ve gelişime açık yapısıyla altyapıdan A Takım'a çıkan Furkan’ın, önümüzdeki sezon Gaziantep FK kadrosunda şans bulması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA

Furkan Yazıcı’nın menajeri ve aynı zamanda abisi Cihan Yazıcı; büyük bir gurur yaşadığını belirterek, "Furkan’ın Gaziantep FK ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hem abisi hem menajeri olarak uzun yolculuğunun başlangıcından itibaren tanıklık edecek olmak benim için tarifsiz bir onur. Başarılı olacağından hiçbir şüphem yok." dedi.