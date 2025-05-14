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 | Burak Ayaydın

Yusuf Yazıcı'nın kardeşinden sürpriz transfer: Furkan Yazıcı imzayı attı!

Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Furkan Yazıcı, an itibarıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Furkan Yazıcı, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaştı.

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Yusuf Yazıcı'nın kardeşinden sürpriz transfer: Furkan Yazıcı imzayı attı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 21:53

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, genç yetenek Furkan Yazıcı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükseldi.

FURKAN YAZICI TRABZONSPOR ALTYAPISINDA BAŞLAMIŞTI

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Furkan Yazıcı, Gaziantep FK ile profesyonel oldu. Teknik kapasitesi ve gelişime açık yapısıyla altyapıdan A Takım'a çıkan Furkan’ın, önümüzdeki sezon Gaziantep FK kadrosunda şans bulması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı'nın kardeşinden sürpriz transfer: Furkan Yazıcı imzayı attı!

RESMİ AÇIKLAMA

Furkan Yazıcı’nın menajeri ve aynı zamanda abisi Cihan Yazıcı; büyük bir gurur yaşadığını belirterek, "Furkan’ın Gaziantep FK ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hem abisi hem menajeri olarak uzun yolculuğunun başlangıcından itibaren tanıklık edecek olmak benim için tarifsiz bir onur. Başarılı olacağından hiçbir şüphem yok." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF YAZICI ŞU ANDA NEREDE OYNUYOR?
Milli futbolcu, Yunanistan'da Olympiakos forması giyiyor.
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ETİKETLER
#yusuf yazıcı
#Gaziantep Fk Maçı
#Trabzonspor U19
#furkan yazıcı
#Spor
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