Yüzlerce öğrencinin '10 numara' davetine Arda Güler'den cevap

Mersin Tarsus'ta bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri, geçtiğimiz günlerde hayranı oldukları milli futbolcu Arda Güler için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Arda Güler okuluna davet eden öğrencilere sosyal medyadan cevap verdi.

Yüzlerce öğrencinin '10 numara' davetine Arda Güler'den cevap
Mersin'in ilçesindeki bir ilkokulda yaklaşık 400 öğrenci, sırtlarında "Arda" yazılı 10 numaralı milli formalarıyla, yıldız futbolcu 'i okullarına davet etti.

Yüzlerce öğrencinin '10 numara' davetine Arda Güler'den cevap

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ilkokulda yaklaşık 400 öğrenci, giydikleri Arda Güler formalarıyla yıldız futbolcuyu okullarına davet etti ve Arda Güler de sosyal medya üzerinden bu sevgiye teşekkür etti.
Yaklaşık 400 öğrenci, sırtlarında "Arda" yazılı 10 numaralı milli formalar giyerek Arda Güler'i okullarına davet etti.
Real Madrid oyuncusu Arda Güler, sosyal medya hesabından öğrencilerin görüntülerini paylaşarak onlara teşekkür etti.
Güler, paylaşımında "Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var" ifadelerini kullandı.
Real Madrid oyuncusu Arda Güler ise sosyal medya hesabından o anları paylaşarak, "Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var" diyerek çocuklara teşekkür etti.

Yüzlerce öğrencinin '10 numara' davetine Arda Güler'den cevap

''ARDA'' YAZILI MİLLİ FORMALARI GİYDİLER

Okul bahçesini adeta bir stadyuma çeviren minikler, yıldız futbolcuya seslerini duyurabilmek için hep bir ağızdan çağrıda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle organize edilen etkinlikte, yaklaşık 400 öğrenci okul bahçesinde toplandı. Sırtlarında "10 numara" ve "Arda" yazılı milli formaları giyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik sırasında heyecanları gözlerinden okunan minik öğrenciler, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atarak, milli futbolcuya olan sevgilerini dile getirdi.

Yüzlerce öğrencinin '10 numara' davetine Arda Güler'den cevap

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GELDİ

Milli yıldız Arda Güler ise, sosyal medya hesabından çocukların görüntülerini paylaşarak teşekkür etti. Paylaşımda Güler, "Bu sevginin bana hissettirdiklerini anlatacak kelime bulamıyorum. Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya Kupası öncesi Arda Güler seferberliği! Hangi maçları kaçıracağı belli oldu: Montella devreye girdi
