Yüzlerce öğrencinin '10 numara' davetine Arda Güler'den cevap

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ilkokulda yaklaşık 400 öğrenci, sırtlarında "Arda" yazılı 10 numaralı milli formalarıyla, yıldız futbolcu Arda Güler'i okullarına davet etti.

Özetle

''ARDA'' YAZILI MİLLİ FORMALARI GİYDİLER

Okul bahçesini adeta bir stadyuma çeviren minikler, yıldız futbolcuya seslerini duyurabilmek için hep bir ağızdan çağrıda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle organize edilen etkinlikte, yaklaşık 400 öğrenci okul bahçesinde toplandı. Sırtlarında "10 numara" ve "Arda" yazılı milli formaları giyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik sırasında heyecanları gözlerinden okunan minik öğrenciler, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atarak, milli futbolcuya olan sevgilerini dile getirdi.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GELDİ

Milli yıldız Arda Güler ise, sosyal medya hesabından çocukların görüntülerini paylaşarak teşekkür etti. Paylaşımda Güler, "Bu sevginin bana hissettirdiklerini anlatacak kelime bulamıyorum. Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.