Dünya Kupası öncesi Arda Güler seferberliği! Hangi maçları kaçıracağı belli oldu: Montella devreye girdi

Real Madrid cephesinden gelen sakatlık haberi, Türk futbol kamuoyunda şok etkisine sebep oldu. Uyluk kasındaki problem nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklanan Arda Güler için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hemen devreye girdi.
Genç yeteneği telefonla arayan İtalyan çalıştırıcı, oyuncusunun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alırken, bu zorlu süreçte moralini yüksek tutması gerektiğini hatırlattı. Arda’ya olan güvenini tazeleyen Montella’nın, "Yanındayız" mesajı verdiği öğrenildi.
Sadece teknik direktör düzeyinde değil, idari ve sağlık heyeti bazında da hareketlilik yaşanıyor. Milli Takım yetkilileri, Real Madrid kulübüyle doğrudan iletişime geçerek Arda’nın güncel sağlık raporlarını talep etti. İspanyol devinden gelecek veriler doğrultusunda, genç yıldızın rehabilitasyon süreci yakından takip edilecek.
Tüm Türkiye’nin kilitlendiği nokta ise 2026 Dünya Kupası. Ay-yıldızlı ekibimizin turnuvadaki ilk sınavı olan 14 Haziran'daki Avustralya karşılaşmasına kadar Arda Güler’in tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor. Ancak teknik heyet, genç oyuncunun geleceğini riske atmamakta kararlı:
Arda, turnuva öncesindeki dostluk karşılaşmalarında kesinlikle riske edilmeyecek. Oyuncunun tamamen iyileşmesi için özel bir program uygulanacak. Öncelik, fiziksel kapasitesinin %100'e ulaştığı anda sahaya sürülmesi olacak.