Real Madrid cephesinden gelen sakatlık haberi, Türk futbol kamuoyunda şok etkisine sebep oldu. Uyluk kasındaki problem nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklanan Arda Güler için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hemen devreye girdi.

Dünya Kupası öncesi Arda Güler seferberliği! Hangi maçları kaçıracağı belli oldu: Montella devreye girdi

HABERİN ÖZETİ Dünya Kupası öncesi Arda Güler seferberliği! Hangi maçları kaçıracağı belli oldu: Montella devreye girdi Real Madrid'de sakatlanan Arda Güler için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella devreye girerek moral verdi ve milli takım yetkilileri de oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi topluyor. Arda Güler, uyluk kasındaki problem nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'i arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve destek mesajı verdi. Milli Takım yetkilileri, Arda Güler'in güncel sağlık raporlarını almak için Real Madrid kulübüyle iletişime geçti. Arda Güler'in, 14 Haziran'daki Avustralya maçıyla 2026 Dünya Kupası'na hazır hale gelmesi hedefleniyor. Oyuncu, turnuva öncesindeki hazırlık maçlarında kesinlikle riske edilmeyecek.

Genç yeteneği telefonla arayan İtalyan çalıştırıcı, oyuncusunun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alırken, bu zorlu süreçte moralini yüksek tutması gerektiğini hatırlattı. Arda’ya olan güvenini tazeleyen Montella’nın, "Yanındayız" mesajı verdiği öğrenildi.

RAPORLAR MERCEK ALTINDA

Sadece teknik direktör düzeyinde değil, idari ve sağlık heyeti bazında da hareketlilik yaşanıyor. Milli Takım yetkilileri, Real Madrid kulübüyle doğrudan iletişime geçerek Arda’nın güncel sağlık raporlarını talep etti. İspanyol devinden gelecek veriler doğrultusunda, genç yıldızın rehabilitasyon süreci yakından takip edilecek.

HEDEF 14 HAZİRAN: AVUSTRALYA MAÇI

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği nokta ise 2026 Dünya Kupası. Ay-yıldızlı ekibimizin turnuvadaki ilk sınavı olan 14 Haziran'daki Avustralya karşılaşmasına kadar Arda Güler’in tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor. Ancak teknik heyet, genç oyuncunun geleceğini riske atmamakta kararlı:

HAZIRLIK MAÇLARI

Arda, turnuva öncesindeki dostluk karşılaşmalarında kesinlikle riske edilmeyecek. Oyuncunun tamamen iyileşmesi için özel bir program uygulanacak. Öncelik, fiziksel kapasitesinin %100'e ulaştığı anda sahaya sürülmesi olacak.