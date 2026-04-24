Fenerbahçe'de Asensio operasyonu: Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco son noktayı koydu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek dev derbi öncesi Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. İspanyol yıldız Marco Asensio'nun teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı özel görüşme Samandıra’da kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Fenerbahçe'de Asensio operasyonu: Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco son noktayı koydu
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 08:59
Fenerbahçe camiası, Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye kilitlenmişken, sarı-lacivertli ekipten taraftarı heyecanlandıran müjdeli haber geldi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Marco Asensio, antrenmanların tamamında takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak bu dönüşün perde arkasında, tesislerde yaşanan duygusal ve stratejik bir görüşme yatıyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun Galatasaray derbisinde oynamak istediği ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu isteği üzerine planların Asensio üzerine kurulduğu belirtiliyor.
Marco Asensio, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzaktı ancak antrenmanların tamamında takımla birlikte çalışmalara başladı.
Asensio, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmede, fiziksel olarak %100 hazır olmasa da kritik dönemde takımı yalnız bırakmak istemediğini ve oynamak için hazır olduğunu belirtti.
Asensio'nun bu kararlı duruşu ve galibiyet hırsı, teknik heyetin derbi stratejisini oyuncunun çok yönlülüğü üzerine kurmasına neden oldu.
Sağlık ekibiyle koordineli hareket eden teknik kadro, Asensio için derbi saatine kadar özel bir yükleme programı hazırladı.
Asensio'nun derbi kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Edinilen bilgilere göre; İspanyol yıldız, ayağının tozuyla Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun kapısını çaldı. Dev maç öncesi sorumluluk almaktan kaçınmayan Asensio’nun, İtalyan teknik adama fedakarlık dolu bir mesaj ilettiği öğrenildi.

"OYNAMAK İÇİN HAZIRIM"

Zirve yarışındaki kaderlerini belirleyecek olan derbinin önemine vurgu yapan Asensio’nun, Tedesco ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Galatasaray ile oynayacağımız derbi bizim için sadece bir maç değil; şampiyonluk yarışı adına bir 'ya tamam ya devam' mücadelesi. Belki şu an fiziksel olarak %100 hazır değilim ama bu kritik dönemde takımımı yalnız bırakmak istemiyorum. Oynamak için hazırım."

DERBİ PLANI ASENSİO ÜZERİNE KURULU

Yıldız oyuncunun bu kararlı duruşu ve galibiyet hırsı, teknik heyetin planlarını da kökten değiştirdi. Domenico Tedesco'nun, tecrübeli oyuncunun bu jesti sonrası derbi stratejisini Asensio’nun çok yönlülüğü üzerine kurmaya başladığı ifade ediliyor.

Sağlık ekibiyle koordineli bir şekilde hareket eden teknik kadro, İspanyol futbolcu için derbi saatine kadar sürecek özel bir yükleme programı hazırladı. Antrenman performansıyla teknik heyeti memnun eden Asensio’nun, dev maçın kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

