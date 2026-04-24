Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco kararını verdi: Görüşme gerçekleştirdi

Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de, dev derbi öncesi en çok merak edilen konu kalede kimin görev yapacağıydı. Rizespor maçının son anlarında yediği hatalı golle taraftarın tepkisini çeken Ederson, geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11’deki yerini koruyarak teknik heyetten geçer not almıştı.
İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, dev maç öncesi öğrencisiyle tesislerde bir araya gelerek motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Tedesco'nun, form grafiği tartışılan tecrübeli kaleciye olan güvenini şu sözlerle dile getirdiği öğrenildi: "Hata futbolun bir parçası, hepimiz yapabiliriz. Ancak senin kaliten tartışılmaz; sen hâlâ dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Bu derbide senin tecrübene ve soğukkanlılığına çok ihtiyacımız var. Sen kaleni gole kapattığında 3 puanı alacağımıza inancım tam."
Sarı-lacivertli teknik heyet, Rams Park’ın deplasman atmosferinde genç isimler yerine Ederson gibi uluslararası tecrübeye sahip bir isimle sahaya çıkmanın daha sağlıklı olacağı görüşünde birleşti. Brezilyalı kalecinin antrenmanlardaki hırslı görüntüsü de bu kararın alınmasında etkili oldu. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında kalesini "tecrübe"ye emanet ederek sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.