Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de, dev derbi öncesi en çok merak edilen konu kalede kimin görev yapacağıydı. Rizespor maçının son anlarında yediği hatalı golle taraftarın tepkisini çeken Ederson, geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11’deki yerini koruyarak teknik heyetten geçer not almıştı.

HABERİN ÖZETİ Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco kararını verdi: Görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde kaleyi tecrübeli kaleci Ederson'a emanet etme kararı aldı. Ederson, Rizespor maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisini çekmişti. Tedesco, Ederson ile görüşerek ona güvendiğini ve dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirtti. Derbi planı, Rams Park'ın atmosferinde Ederson gibi uluslararası tecrübeye sahip bir isimle çıkmak üzerine kurulu. Ederson'un antrenmanlardaki hırslı görüntüsü de bu kararda etkili oldu.

TEDESCO’DAN ÖZEL TERAPİ: "DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİN"

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, dev maç öncesi öğrencisiyle tesislerde bir araya gelerek motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Tedesco'nun, form grafiği tartışılan tecrübeli kaleciye olan güvenini şu sözlerle dile getirdiği öğrenildi: "Hata futbolun bir parçası, hepimiz yapabiliriz. Ancak senin kaliten tartışılmaz; sen hâlâ dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Bu derbide senin tecrübene ve soğukkanlılığına çok ihtiyacımız var. Sen kaleni gole kapattığında 3 puanı alacağımıza inancım tam."

DERBİ PLANI TECRÜBE ÜZERİNE KURULU

Sarı-lacivertli teknik heyet, Rams Park’ın deplasman atmosferinde genç isimler yerine Ederson gibi uluslararası tecrübeye sahip bir isimle sahaya çıkmanın daha sağlıklı olacağı görüşünde birleşti. Brezilyalı kalecinin antrenmanlardaki hırslı görüntüsü de bu kararın alınmasında etkili oldu. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında kalesini "tecrübe"ye emanet ederek sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.