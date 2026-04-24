Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco kararını verdi: Görüşme gerçekleştirdi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli camiada sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, son dönemde eleştirilerin odağında olan Brezilyalı eldiven Ederson ile ilgili nihai kararını verdi.

Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco kararını verdi: Görüşme gerçekleştirdi
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 08:42

’de zirve takibini sürdüren ’de, dev öncesi en çok merak edilen konu kalede kimin görev yapacağıydı. Rizespor maçının son anlarında yediği hatalı golle taraftarın tepkisini çeken , geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11’deki yerini koruyarak teknik heyetten geçer not almıştı.

Ederson Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco kararını verdi: Görüşme gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde kaleyi tecrübeli kaleci Ederson'a emanet etme kararı aldı.
Ederson, Rizespor maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisini çekmişti.
Tedesco, Ederson ile görüşerek ona güvendiğini ve dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirtti.
Derbi planı, Rams Park'ın atmosferinde Ederson gibi uluslararası tecrübeye sahip bir isimle çıkmak üzerine kurulu.
Ederson'un antrenmanlardaki hırslı görüntüsü de bu kararda etkili oldu.
TEDESCO’DAN ÖZEL TERAPİ: "DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİN"

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, dev maç öncesi öğrencisiyle tesislerde bir araya gelerek motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Tedesco'nun, form grafiği tartışılan tecrübeli kaleciye olan güvenini şu sözlerle dile getirdiği öğrenildi: "Hata futbolun bir parçası, hepimiz yapabiliriz. Ancak senin kaliten tartışılmaz; sen hâlâ dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Bu derbide senin tecrübene ve soğukkanlılığına çok ihtiyacımız var. Sen kaleni gole kapattığında 3 puanı alacağımıza inancım tam."

DERBİ PLANI TECRÜBE ÜZERİNE KURULU

Sarı-lacivertli teknik heyet, Rams Park’ın deplasman atmosferinde genç isimler yerine Ederson gibi uluslararası tecrübeye sahip bir isimle sahaya çıkmanın daha sağlıklı olacağı görüşünde birleşti. Brezilyalı kalecinin antrenmanlardaki hırslı görüntüsü de bu kararın alınmasında etkili oldu. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında kalesini "tecrübe"ye emanet ederek sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

