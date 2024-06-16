Zaniolo’nun yeni adresi belli oluyor

16 Haziran 2024 10:54 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 10:55

Sarı-Kırmızılı kulübün sürpriz bir transfer operasyonu ve 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma’dan renklerine bağladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, sezon başında 5 milyon Euro’ya Aston Villa’ya kiralanmıştı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Galatasaray kontrat şartları yerine gelseydi bu transferden 40 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde edebilecekti. Zaniolo, Premier Lig’de beklentilerin çok altında kaldı. Aslan’ın hocası Okan Buruk, Ada’da kalmaması durumunda Zaniolo ile yeniden çalışmak istiyordu.

ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMADI

24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Galatasaray’ın şampiyonluğunu bile kutlamayınca taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Genç futbolcu, sakatlığı sebebiyle İtalya’nın EURO 2024 kadrosundan çıkarılırken, bu süreçte Türkiye’de devam etmeyi aklından dahi geçirmedi.

ATALANTA İLE ANLAŞTI

Menajerine “Ülkeme dönmek istiyorum” diyen Zaniolo, geçtiğimiz ay içerisinde birkaç kulüple temas kurdu. Şu an itibarıyla Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna katmaya en yakın kulüp Atalanta. Çizme basınına göre taraflar prensip anlaşmasına vardı.

Zaniolo imza için kulüplerden haber beklemeye başlasa da henüz çözülemeyen bir sorun var. Atalanta, sözleşmeyi şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık şeklinde yapmak istiyor.

Galatasaray cephesi transferi yakından izlerken bonservis bedeli 20 milyon Euro seviyesine gerilemiş durumda.