Editor
 | Burak Ayaydın

Zeki Çelik 4 milyon Euro maaş istedi: Görüşmelerde kriz!

Zeki Çelik ve Roma arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri resmen çıkmaza girdi. Tuttomercatoweb, Zeki Çelik ve Roma yönetimi arasında ciddi bir anlaşmazlık olduğunu duyurdu.

Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 21:25

Roma ile kontratı sona ermek üzere olan Zeki Çelik, takımda kalmak için 4 milyon Euro maaş istedi. Diğer taraftaysa yöneticilerin en fazla 2.4 milyon Euroya kadar çıkmasıyla, an itibarıyla ciddi bir kriz yaşandı.

BÜYÜK FARK VAR

Zeki Çelik ve Roma arasındaki mali tabloda, 1.6 milyon Euro civarlarında bir fark oluştu! Halihazırda Avrupa'dan pek çok talibi olan milli yıldızın, Roma'ya biraz daha zaman tanıması ve ardından yeni kulüplerle görüşmesi bekleniyor.

GASPERINI DE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Zeki Çelik için yönetimle görüştü ve 29 yaşındaki savunmacının takımda kalması gerektiğini belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

ZEKİ ÇELİK İLE KİMLER İLGİLENİYOR?
Juventus ve Liverpool, istikrarıyla dikkat çeken Zeki Çelik'i uzun zamandır takip ediyor.
