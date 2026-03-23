A Milli Takım'a yıldız hücumcudan kötü haber!

Midtjylland formasıyla özel bir sezon geçiren ve A Milli Takım daveti alan Aral Şimşir, Romanya kafilesine dahil olamadı. Esasen ise yetenekli futbolcu, sosyal medyadan detayları paylaştı.

ARAL ŞİMŞİR'DEN A MİLLİ TAKIM PAYLAŞIMI

Aral Şimşir, milli takım kampında yer alamayacağını duyurdu. İlave olarak da ülkesini temsil etmenin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu vurgulayan Şimşir, sürecin kendisini ayrıca üzdüğünü de belirtti.

ARAL ŞİMŞİR'İN ETKİLEYİCİ SEZONU

Danimarka'da özel bir performans gösteren Aral Şimşir, Midtjylland ile bu sezon 45 maça çıktı ve 11 gol ile 18 asistlik önemli bir katkı sağladı.