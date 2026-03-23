A Milli Takım'a yıldız hücumcudan kötü haber!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Midtjylland formasıyla özel bir sezon geçiren ve A Milli Takım daveti alan Aral Şimşir, Romanya kafilesine dahil olamadı. Esasen ise yetenekli futbolcu, sosyal medyadan detayları paylaştı.
Aral Şimşir, milli takım kampında yer alamayacağını duyurdu. İlave olarak da ülkesini temsil etmenin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu vurgulayan Şimşir, sürecin kendisini ayrıca üzdüğünü de belirtti.
Danimarka'da özel bir performans gösteren Aral Şimşir, Midtjylland ile bu sezon 45 maça çıktı ve 11 gol ile 18 asistlik önemli bir katkı sağladı.