Zeki Çelik Premier Lig yolcusu! Roma ile yollar ayrılacak

İtalyan ekip Roma forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra Premier Lig takımı Fulham ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fransa'nın Lille kulübünden Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, 2026 yılının Haziran ayında sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle kulübü ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

HT Spor'un yaptığı habere göre; Roma forması giyen Zeki Çelik'in Fulham'a yakın olduğu belirtildi. Premier Lig ekibinin, milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Roma forması ile bu sezon 37 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol atarken 3 asist üretmeyi başardı.