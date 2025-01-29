Zeki Demirkubuz'dan çok konuşulacak Talisca yorum! 'Mal değilse...'

29 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:50

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'ye geldi. Fanatik Beşiktaşlı olduğu bilinen ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan çok konuşalacak Talisca yorumu geldi. Demirkubuz bir kullanıcının Talisca sorusuna, 'İnönü'ne gelip o sesi hatırladığında içi burulacak. Mal değilse tabii' cevabını verdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, bir buçuk yıllık sözleşme imzalayarak resmen Fenerbahçe'ye geldi. Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

"İYİ VE GÜZEL OLANI ANIMSARKEN ANLAYACAK"

Çok konuşulan transfer sonrası Fanatik Beşiktaşlı olduğu bilinen ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan Talisca yorumu geldi. Bir kullanıcının 'Talisca'nın Fener'e gitmesiyle ilgili yorumun nedir?' sorusuna Demirkubuz "İnönü'ye gelip o sesi hatırladığında biraz burulacak, ıslıktan kulakları patlarken mancayı düşünüp rahatlayacak ama ne halt ettiğini yıllar sonra, her şey geride kalıp, herkes anlamını yitirirken ve sadece iyi ve güzel olanı anımsarken anlayacak. Mal değilse tabii" yanıtını verdi.