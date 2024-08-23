Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 00:33
Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Zeynep Sönmez, elemelerin finalinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenildi ve ana tabloya kalamadı.
Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Zeynep Sönmez, elemelerin finalinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenildi ve ana tabloya kalamadı.
Dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda dünya 101 numarası Sasnovich'le karşılaştı.
İlk seti 6-2 kaybeden Zeynep, tie-break'e giden ikinci seti de 7-6 yitirdi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak elendi.
Kaynak: tgrthaber.com