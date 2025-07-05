Zeynep Sönmez Wimbledon'a 3. turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez 2025 Wimbledon tek kadınlar üçüncü tur maçında Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 mağlup olarak elendi. Sönmez, turnuvadaki başarısıyla 75 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmişti.

Zeynep Sönmez, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında 75 yıl sonra grand slam teklerde 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi olma başarısı elde etti.

Sönmez, bugün dünya sıralamasında 18. basamakta yer alan Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-3 ve ikinci seti de 7-6 kaybeden Sönmez, rakibine 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.