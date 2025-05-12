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 | Onur Kaya

Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu. İşte dev mücadelenin hakemi...

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Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 11:52

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor 14 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak dev final saat 20.45'te başlayacak.

DEV FİNALİ CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemini açıkladı. Buna göre dev mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu

KUPADAKİ DERBİYİ DE YÖNETTİ

Cihan Aydın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de yönetmiş, sarı kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanarak tur atlamıştı.

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TRABZONSPOR CİMBOM'A DİŞ GEÇİREMEDİ

İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ilk mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 4-3 kazandı. Geçen cumartesi günü Trabzon'da oynanan maçı da yine sarı kırmızılılar 2-0 kazanmayı başardı.

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#Spor
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