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 | Onur Kaya

Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi açıklandı

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 17:30

63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak dev maç saat 20.45'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi açıklandı

DEV FİNALDE CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Zorlu mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; mücadelede orta hakem olarak Cihan Aydın görev yapacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak.

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Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu

VAR'A POLONYALI HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu müsabakanın VAR'ı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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#Spor
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