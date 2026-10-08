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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 22:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu! İşte adını 3. eleme turuna yazdıran ekipler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçlarının heyecanı tamamlandı. Kupanın 2. turunda 31 maç oynanırken karşılaşmaların ardından tur atlayan takımlar da belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. eleme turuna yazdıran takımlar!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu! İşte adını 3. eleme turuna yazdıran ekipler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 22:01

'nda 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçları oynandı.

Kupada 2. eleme turunda 31 müsabakanın heyecanı yaşandı. Karşılaşmaların ardından adını 3. eleme turuna yazdıran ekipler netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu! İşte adını 3. eleme turuna yazdıran ekipler

Ziraat 'nda 2. eleme turunda alınan sonuçlar ve 3. eleme turuna yükselen takımlar şöyle:

Bitlis 1916 - 1964 Silifkespor: 6-0
Kırklarelispor - Bayburtspor: 1-0
Sakaryaspor - Arıt Kayadibispor: 2-0
Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisarspor: 3-1
Tokat Belediyespor - Etimesgutspor: 1-5
Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor: 3-1
Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Kars 36 - Fatsa Belediyespor: 1-0
Somaspor - Alanya 1221: 4-2
Hatayspor - Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2
Niğde Belediyespor - Ağrı 1970: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Ejderoğlu Kırşehir: 1-0
Adanaspor - Adana Adaletgücüspor: 0-2
Ayos Osmaniyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3
Hakkari Zapspor - Adana Demirspor: 6-1
Karacabey Belediyespor - Galataspor: 2-2 (5-3 Penaltılarla)
Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Gemlik Sümerbeyspor - Uşakspor: 2-0
Söke 1970 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Bigaspor - Balıkesirspor: 0-3
Eskişehir Anadoluspor - Kepezspor: 4-2
Silivrispor - Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2
Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmecegücü: 5-1
Bursa Yıldırımspor - Amasyaspor FK: 2-0
Karabük İdmanyurdu - Beykoz Anadoluspor: 1-0
Gaziemirspor - Fethiyespor: 0-2
Malatya Yeşilyurtspor - Siirt SK: 3-1
Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor: 4-1
Erciyes 38 FSK - Kahta 02 Spor: 2-0
Denizli İY - Serikspor: 0-1
Orduspor 1967 - Kdz. Ereğli 1980: 4-1

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu! İşte adını 3. eleme turuna yazdıran ekipler

KURA ÇEKİMİ YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunun sona ermesinin ardından gözler 3. eleme turuna çevrildi. Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yarın saat 11.00'de saat 11.00'de kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kuraya, 2. eleme turunu geçen 31 takım ve bu turda katılım sağlayacak 41 takım olmak üzere toplam 72 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

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ETİKETLER
#Futbol
#türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#Orhan Saka Konferans Salonu
#Tff Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
#1964 Silifkespor
#Spor
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