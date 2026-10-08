Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla ilgili olay sözler! "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kerem Demirbay, gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

Kerem Demirbay, Yağız Sabuncoğlu'nun, "4 senedir ligde bir dominasyon var, Galatasaray şampiyon oluyor. Bu başarı, bu şampiyonluğun temel sebebi hoca mı, kadro kalitesi mi, uyum mu, hepsi mi? Direkt içindeydin işin ve gerçekten zor bir iş." sorusuna yanıt verdi.

Demirbay soruyu, "Düşündüklerimi söylesem var ya çok büyük patlayacak her yer gerçekten. Geçmiş takım arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey." şeklinde yanıtladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun "Nasıl mesela?" sorusuna Kerem Demirbay, "Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inanın. Hayırlısı olsun herkes adına" şeklinde cevap verdi.

"GALATASARAY İLE İLGİLİ SÖZLERİMİN BAĞLAMINDAN KOPARILARAK ÇARPITILDIĞINI VE BUNUN DOĞAL OLARAK TEPKİLERE YOL AÇTIĞINI GÖRDÜM"

Kerem Demirbay'ın, 2023-2025 yılları arasında 2 sezon formasını giydiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'ın son 4 sezondaki şampiyonluklarıyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Demirbay'ın açıklamalarının kısa sürede gündem olmasının ardından 33 yaşındaki oyuncudan açıklama geldi.

Demirbay, sözlerinin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirterek, "Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakatlığın ve mücadelenin sonucudur" dedi.

Kerem Demirbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm. Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakatlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin iki yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım.

Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz, karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden, birlikte ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı.

Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu: Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu gösterir.

Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi.

Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugün ise kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum."