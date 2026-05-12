 Safa Keser

Züber, milli yarış pilotu Ayhancan Güven’in 2026 sezonundaki yol arkadaşı oldu

Züber, uluslararası motor sporlarında Türkiye’yi temsil eden milli yarış pilotu Ayhancan Güven ile 2026 sezonunu kapsayan bir iş birliğine imza attı. Marka, bu kapsamda Ayhancan Güven’in “Atıştırmalık ve İyi Beslenme Sponsoru” olarak performans yolculuğuna eşlik edecek.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 11:49

Temiz içerik yaklaşımıyla iyi beslenmeyi günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Züber; basketboldan tenise, padelden jiu-jitsuya uzanan spor iş birliklerini şimdi motor sporlarına taşıyor.

Züber, uluslararası motor sporlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli pilot Ayhancan Güven ile 2026 sezonu için yeni bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında marka, “Atıştırmalık ve İyi Beslenme Sponsoru” olarak başarılı sporcunun performans yolculuğuna eşlik edecek.

Bu iş birliği yalnızca bir değil; ortak bir yaklaşımın buluşması. Çünkü hem pistte hem beslenmede performans, detaylarda başlıyor.

Ayhancan Güven’in disiplin, hazırlık ve sürdürülebilir performans odağındaki profesyonel yaklaşımı; Züber’in şeffaflık, netlik ve temiz içerik anlayışıyla aynı çizgide buluşuyor. Porsche Fabrika Pilotu Ayhancan Güven, tek sezonda beş yarış galibiyetiyle DTM’de rekora imza atarak 2025 yılında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot oldu. Başarılı sporcu, 2026 sezonunda motorsporlarının en zorlu mücadelelerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring 24 Saat yarışında ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) LMGT3 kategorisinde yarışacak.

HABERİN ÖZETİ

Züber, milli yarış pilotu Ayhancan Güven’in 2026 sezonundaki yol arkadaşı oldu

Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Temiz içerik yaklaşımıyla iyi beslenmeyi günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Züber, uluslararası motor sporlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli pilot Ayhancan Güven ile 2026 sezonu için “Atıştırmalık ve İyi Beslenme Sponsoru” olarak yeni bir ortaklığa imza attı.
Züber, daha önce basketbol, tenis, padel ve jiu-jitsu gibi sporlarla iş birlikleri yapmıştı.
Bu iş birliği, pistte ve beslenmede performansı detaylarda başlatan ortak bir yaklaşımın buluşması olarak tanımlanıyor.
Ayhancan Güven, Porsche Fabrika Pilotu olarak DTM’de tek sezonda beş yarış galibiyetiyle rekora imza atarak 2025 yılında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot oldu.
2026 sezonunda Güven, Nürburgring 24 Saat yarışında ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) LMGT3 kategorisinde yarışacak.
Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, iş birliğinin Züber'in bakış açısıyla örtüştüğünü belirtti.
Ayhancan Güven, Züber'in temiz içerik yaklaşımı ve protein ürünlerinin yoğun tempoda pratik ve güvenilir bir destek sunduğunu ifade etti.
Performans yolculuğuna doğal eşlik

Sporculara yoğun tempolarında ihtiyaç duydukları beslenme desteğini sunan Züber, Ayhancan Güven’in uluslararası yarış takviminde de yanında yer alacak.

Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Performans bizim için yalnızca sonuç değil; o sonucu mümkün kılan tüm detayların toplamı. Ayhancan Güven’in disiplinli yaklaşımı, hazırlık sürecine verdiği önem ve sürdürülebilir performans anlayışı, Züber’in bakış açısıyla birebir örtüşüyor. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

“Beslenme sürecin önemli bir parçası”

Milli yarış pilotu Ayhancan Güven ise iş birliğiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Motor sporlarında performans aslında gördüğümüz o birkaç saniyeden ibaret değil. Yarış öncesindeki uzun hazırlık süreçleri, tekrar eden antrenmanlar ve detaylara gösterilen özen, pistteki sonucu belirliyor. Bu sürecin önemli parçalarından biri de beslenme. Yoğun antrenman ve yarış temposunda vücudun ihtiyaç duyduğu desteği doğru şekilde karşılamak, performansı sürdürülebilir kılmak açısından kritik. Züber’in temiz içerik yaklaşımı ve özellikle protein grubu ürünleri, bu tempoda benim için pratik ve güvenilir bir destek sunuyor.”

Züber, sporcularla kurduğu uzun soluklu iş birlikleriyle iyi beslenme ve performans arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyor.

ETİKETLER
#Motor Sporları
#Sponsorluk
#Ayhancan Güven
#Züber
#İyi Beslenme
#Spor
