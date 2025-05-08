Baykar ve Roketsan'dan ortak zafer: Bayraktar AKINCI bir testi daha sorunsuz geçti

Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan imzalı TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı. Yerli savunma sanayisinin iki dev isminin ortak çalışmasıyla gerçekleşen testte, hedef tam isabetle vuruldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, görüntüleri sosyal medya hesabında, "Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadeleriyle duyurdu. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "TEBER-83'ten tam isabet. Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kitimiz ile yapılan ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye yazdı.