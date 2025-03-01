Bayraktar Akıncı'dan bir başarı daha! Görüntüler nefes kesti

Bayraktar AKINCI'nın özellikleri nelerdir?

Akıncı, elektronik destek ve karşı tedbir sistemleri, çift uydu iletişim sistemleri, havadan havaya radar, çarpışmadan kaçınma radarı ve millî olarak geliştirilmiş sentetik aralıklı radar ile donatılmıştır. Her biri farklı motorlara sahip olmak üzere Akıncı A, Akıncı B, Akıncı C adlı üç farklı varyantı bulunmaktadır.