Bayraktar Akıncı'dan bir başarı daha! Görüntüler nefes kesti
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın Murad AESA Radar ile Test Uçuşu'nu başarıyla tamamladığını duyurdu. ASELSAN da AKINCI'nın Murad AESA Radarı'yla uçuşu hakkında açıklamada bulundu. Murad AESA Radarı, ASELSAN tarafından geliştirilen burun radarı olarak biliniyor. İşte o görüntüler...
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Sıkça Sorulan Sorular
Bayraktar AKINCI'nın özellikleri nelerdir?
Akıncı, elektronik destek ve karşı tedbir sistemleri, çift uydu iletişim sistemleri, havadan havaya radar, çarpışmadan kaçınma radarı ve millî olarak geliştirilmiş sentetik aralıklı radar ile donatılmıştır. Her biri farklı motorlara sahip olmak üzere Akıncı A, Akıncı B, Akıncı C adlı üç farklı varyantı bulunmaktadır.