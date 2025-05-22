Google yapay zeka film yapım aracı Flow'u tanıttı: Artık hemen hemen herkes yönetmen olabilecek!
Google, yapay zeka destekli film üretim aracını piyasaya sürdü: Flow.
Google'ın aktardığına göre, DeepMind'ın üç güçlü yapay zekası olan Veo (video), Imagen (görüntü) ve Gemini (metin) uygulamalarını çatısı altında birleştiren Flow, film yapım süreçlerini hiç olmadığı kadar kolaylaştırmayı amaçlıyor ve flow.google adresi üzerinden kullanılabiliyor.
Sistemin çalışma mantığı ise gerçekten çocuk oyuncağından farksız: Çektiğiniz görüntüleri Flow'a atıyorsunuz ve oluşturmak istediğiniz sahneyi tarif ediyorsunuz. Ardından yapay zeka karakterleri, görselleri ve diğer unsurları canlandırıyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
Google Flow nedir ve ne işe yarar?
Google Flow, film yapım sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen bir yapay zeka aracıdır. DeepMind'ın Veo, Imagen ve Gemini modellerini birleştirerek, kullanıcıların hikayelerini görselleştirmelerine ve sahneleri otomatik olarak üretmelerine olanak tanır.
Google Flow nasıl kullanılır?
Kullanıcılar, çektikleri görüntüleri sisteme yükleyip oluşturmak istedikleri sahneyi metin olarak tarif eder. Flow, metne uygun şekilde karakterleri, ortamı ve sahne detaylarını üretir; video haline getirir.
Google Flow ücretli mi?
Flow ABD’deki Google AI Pro ve Ultra plan aboneleri için kullanıma açıldı ve ücretli.