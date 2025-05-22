Google yapay zeka film yapım aracı Flow'u tanıttı: Artık hemen hemen herkes yönetmen olabilecek!

Google, yapay zeka destekli film üretim aracını piyasaya sürdü: Flow.

Google'ın aktardığına göre, DeepMind'ın üç güçlü yapay zekası olan Veo (video), Imagen (görüntü) ve Gemini (metin) uygulamalarını çatısı altında birleştiren Flow, film yapım süreçlerini hiç olmadığı kadar kolaylaştırmayı amaçlıyor ve flow.google adresi üzerinden kullanılabiliyor.

Sistemin çalışma mantığı ise gerçekten çocuk oyuncağından farksız: Çektiğiniz görüntüleri Flow'a atıyorsunuz ve oluşturmak istediğiniz sahneyi tarif ediyorsunuz. Ardından yapay zeka karakterleri, görselleri ve diğer unsurları canlandırıyor.