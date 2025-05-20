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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka tartışmalarda insanları solladı! Yüzde 64 daha ikna edici

Yapılan bir araştırma, yapay zekanın insanları ikna etme gücünü gözler önüne serdi. 300 katılımcı, hem insanlarla hem de ChatGPT-4 modeliyle tartışmalara katıldı. Sonuçlar, yapay zekanın özellikle kişisel verilere erişim sağlandığında rakiplerine kıyasla yüzde 64 oranında daha ikna edici olduğunu ortaya koydu.

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Yapay zeka tartışmalarda insanları solladı! Yüzde 64 daha ikna edici
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 14:11

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Francesco Salvi'nin liderliğinde yapılan araştırmada, yapay zekanın ikna kabiliyeti test edildi. 300 katılımcı, 300 insanla ve ayrıca ChatGPT-4 yapay zeka modeliyle tartışmaya girdi.

Katılımcılar, okul üniforması zorunluluğu, fosil yakıtların yasaklanması ve yapay zekanın toplum için iyi olup olmadığı gibi tartışmalı konularda fikir savundu. Çalışma, yapay zekanın insanları ikna etme gücünü ve bunun olası sonuçlarını amaçladı.

Deneyler sırasında, katılımcılar tartışma öncesi ve sonrası konular hakkındaki görüşlerini bir anket aracılığıyla belirtti. Rakiplerin yarısına, karşılarındaki kişinin yaş, cinsiyet, etnik köken ve siyasi eğilim gibi kişisel bilgileri de verildi.

Yapay zeka tartışmalarda insanları solladı! Yüzde 64 daha ikna edici

YAPAY ZEKA YÜZDE 64 DAHA İKNA EDİCİ

Araştırmada, yapay zekanın, kişisel bilgiler sağlandığında insan rakiplerine kıyasla yüzde 64 daha ikna edici olduğu belirlendi. Ancak kişisel bilgiye erişim olmadan yapay zekanın ikna kabiliyeti insanlar ile eşit düzeyde kaldı.

Salvi, araştırmaya ilişkin açıklamasında, "Yapay zeka, yalnızca iyi argüman sunan biri gibi değil, tam olarak sizin düğmelerinize basmayı bilen biri gibi tartışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya platformlarındaki kişisel bilgilerin, yapay zekanın ikna gücünü daha da artırdığı konusunda uyaran Salvi, çok az bilgi verildiğinde bile bu sistemlerin, insanlardan ciddi derecede daha ikna edici olduğunu belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yapay zeka tartışmalarda nasıl avantaj sağlıyor?
Yapay zeka, karşısındaki kişinin yaş, cinsiyet, siyasi eğilim gibi bilgilerini analiz ederek kişiye özel ikna stratejileri geliştirebiliyor ve bu sayede daha etkili iletişim kurabiliyor.
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#Teknoloji
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