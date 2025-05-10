KEMANKEŞ 1 Mini Seyir Füzesi bir kritik testi daha geçti

Baykar Teknoloji'nin milli imkanlarla geliştirdiği yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 1; atış, seyir ve dalış testini gerçekleştirdi. Stratejik hedeflere karşı yüksek hassasiyetle görev yapacak şekilde tasarlanan füze, Bayraktar AKINCI TİHA, TB2 SİHA ve TB3 SİHA platformlarından fırlatılabiliyor.

Yapay zeka destekli otopilot sistemi ile uçuş yapabilen KEMANKEŞ 1, bir saat havada kalabiliyor ve jet motoru ile süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor.