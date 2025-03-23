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İHA'ların vurucu gücü KEMANKEŞ'ten kritik başarı: Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni tamamladı

TEKNOFEST 2023’te ilk kez gösterilen Baykar’ın geliştirdiği KEMANKEŞ ailesinin ilk üyesi olan KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi’nin testleri başarıyla devam ediyor. KEMANKEŞ bir testi daha başarıyla geçti. 2 adet KEMANKEŞ 1 ile havalanan Bayraktar TB2 SİHA test kapsamında belirlenen noktaya havada seyretti. Daha sonra sırasıyla KEMANKEŞ 1 seyir füzeleri ‘Azami Uçuş ve Dalış Testi’ için Bayraktar TB2’den ayrıldı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri Azami Uçuş ve Dalış Testini başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirdi.

MİLLİ İHA’LARIN VURUCU GÜCÜ

KEMANKEŞ 1, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

MUHARABE SAHASINDA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

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