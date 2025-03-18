Türkiye'ye gelse kapış kapış gider! BYD'den 'aşırı ucuz' elektrikli SUV: Sea Lion 05

Çinli otomobil üreticisi BYD, yeni elektrikli SUV modeli Sea Lion 05 için yeni görüntüler paylaştı. 16 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken model, 50 kWh ve 61 kWh kapasiteli iki batarya seçeneği sunacak.

Sea Lion 05, 160 kW gücünde bir motorla donatılırken, maksimum 180 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın 520 kilometre menzile sahip olduğu ve otonom sürüş özellikleriyle geleceği belirtiliyor. Yeni modelin ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.