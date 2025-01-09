1 milyar dolar da yetmedi! Endonezya, iPhone 16 yasağını kaldırmayıp Apple'a bir şart koştu

09 Ocak 2025 17:43 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:28

Apple ile Endonezya hükümeti arasındaki kriz sürüyor. Endonezya, yüzde 40 yerli üretim şartını karşılayamadığı gerekçesiyle iPhone 16 modellerini yasaklamıştı. Bunun üzerine Apple da 1 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti ancak hükümet bunu kabul etmedi ve yasağın kalkması için şartını açıkladı.

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Endonezya​ hükümeti, Apple'ın ülkede 1 milyar dolarlık yatırım yapma sözüne rağmen iPhone​ 16 ve Apple​ Watch 10 üzerindeki satış yasağını kaldırmayacağını açıkladı. Hükümet, Apple'dan yalnızca finansal yatırım​ değil, aynı zamanda iPhone bileşenlerinin Endonezya'da üretilmesini ve bir üretim​ merkezi kurulmasını talep ediyor.

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Ekim ayında alınan yasaklama kararıyla Endonezya, Apple ürünlerinin satışını durdurmuş ve bunun gerekçesini teknoloji devinin ülkede yeterince yatırım yapmaması olarak göstermişti. Şirket sorunu çözmek adına 1 milyar dolar yatırım yapmayı gündeme getirse de bu teklif, hükümeti ikna etmeye yetmedi.

Reuters'a göre Endonezya, yalnızca finansal katkıyı değil, yerel ekonomiye somut fayda sağlayacak bir üretim tesisi kurulmasını şart koşuyor. Hükümet, iPhone bileşenlerinin yerel fabrikalarda üretilmesi yönündeki talebinden geri adım atmıyor. Bu talep karşılanmadıkça iPhone 16 ve diğer ürünler üzerindeki yasağın kaldırılmayacağı belirtiliyor.

Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, geçtiğimiz günlerde Apple yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda Apple'ın takip cihazı AirTag'ın üretimi için ülkede tesis kurulması konusunda tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak bu anlaşmanın, iPhone yasağının kalkması için yeterli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Endonezya yasalarına göre yabancı şirketler, ürünlerinin yüzde 40'ını ülkede üretme koşuluyla faaliyet gösterebilir.