Avatar
Editor
 | Safa Keser

%100 Türk Yapımı MMORPG Devrimi: Rise Online World, 10 Nisan’da 5 Kıtada Aynı Anda Mobilde

Türk mühendisliği ile geliştirilen yerli MMORPG oyunu Rise Online World 10 Nisan 2026'da mobil platformda dünya pazarına açılıyor.

%100 Türk Yapımı MMORPG Devrimi: Rise Online World, 10 Nisan’da 5 Kıtada Aynı Anda Mobilde
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 16:36

Türkiye’nin oyun geliştirme potansiyelini küresel ölçekte ortaya koyan, %100 yerli sermaye ve Türk mühendisliği ile geliştirilen Rise Online World, mobil lansmanıyla dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor. PC platformundaki başarısını globale taşıyan oyun, 10 Nisan 2026 tarihinde 5 kıtada eş zamanlı olarak yayınlanarak Google Play Store ve App Store üzerinden milyonlarca oyuncuyla buluşacak.

Tamamen yerli sermaye ve Türk mühendisliği ile geliştirilen, PC platformunda başarı yakalayan Rise Online World, 10 Nisan 2026'da mobil lansmanıyla 5 kıtada eş zamanlı olarak Google Play Store ve App Store üzerinden dünya pazarına açılıyor.
Oyun, Türk yazılımcıların imzasıyla 5 kıtada yankılanacak.
Rise Online World Mobile, Türkiye merkezli bir teknoloji üretiminin uluslararası ölçekteki yansıması olarak değerlendiriliyor.
Oyun, ileri oyun motoru teknolojileriyle mobil platformlar için optimize edildi ve PC kalitesinde grafikler sunuyor.
10 Nisan 2026 tarihinde Google Play Store ve App Store üzerinden yayınlanacak.
İstanbul merkezli Roko Game Studios tarafından geliştirilen oyun, oynaması ücretsiz (Free-to-Play) modelle sunuluyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

TÜRK YAZILIMCILARIN İMZASI 5 KITADA YANKILANACAK

Rise Online World Mobile, yalnızca bir oyun lansmanı olmanın ötesinde, Türkiye merkezli bir teknoloji üretiminin uluslararası ölçekteki yansıması olarak değerlendiriliyor. Oyunun geçtiği Aarvad kıtasındaki epik hikâye ve ırklar arası savaş kurgusu; Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Avustralya’daki oyuncuların mobil cihazlarına taşınacak.

MOBİL SÜRÜMLE KÜRESEL REKABET HEDEFİ

Tamamen Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen yapım, ileri oyun motoru teknolojileriyle mobil platformlar için optimize edildi. Oyuncular, 5 kıtadaki kullanıcılarla aynı anda, kesintisiz sunucu altyapısı üzerinden rekabet edebilecek. PC kalitesinde grafikler ve derinlikli oyun mekanikleri, mobil cihazlar üzerinden erişilebilir hale getiriliyor. Oyunda, Protean ve Lunaskar ırkları arasındaki mücadele, mobil platformun dinamikleriyle yeniden şekilleniyor.

“KALİTEMİZİ DÜNYANIN HER KÖŞESİNE TAŞIYORUZ”

Rise Online World ekibi, mobil lansmana ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bir Türk yapımı olarak MMORPG türünün standartlarını yukarı taşımaktan gurur duyuyoruz. En büyük mutluluğumuz, oyunumuzun kalitesini ve bu topraklarda üretilen emeği 5 kıtada, her ortamda oyuncularımıza ulaştırabilmek. 10 Nisan, sadece bizim için değil, Türk oyun sektörü için de küresel bir bayram olacak.”

PROJENİN ARKASINDA İSTANBUL MERKEZLİ STÜDYO VAR

İstanbul’da faaliyet gösteren Roko Game Studios tarafından geliştirilen Rise Online World, Türkiye’nin en kapsamlı MMORPG projeleri arasında gösteriliyor. Oynaması ücretsiz (Free-to-Play) modelle sunulan oyun, geniş oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

