101 bin TL'lik Galaxy S25 Ultra, büyük bir eksiklik ile geliyor! Kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu

30 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:23

Samsung, en güçlü akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra’yı, 101 bin 499 TL fiyatı ile satışa sunmuştu. Cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve One UI 7 arayüzü gibi güçlü teknik ve yazılımsal özelliklere sahip olsa da büyük bir eksiklik ile geliyor. İşte detaylar.

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra, 22 Ocak'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Ancak cihazla ilgili en dikkat çeken değişikliklerden biri, S Pen’in Bluetooth desteğinden yoksun olmasıydı. Bir haftalık spekülasyonların ardından, Samsung bu durumu TechRadar’a doğrulayarak, Galaxy S25 Ultra’nın Bluetooth özellikli bir S Pen sunmayacağını net bir şekilde açıkladı.

GALAXY S25 ULTRA, BLUETOOH’LU S-PEN SUNMUYOR

Samsung’un S Pen kararına dair kafa karışıklığı, şirketin resmi blogunda yer alan bir ifade ile daha da arttı. 26 Ocak’ta Android Authority, Samsung’un blog yazısında geçen “Bluetooth özellikli S Pen’ler ayrı olarak satılacaktır” ifadesini fark etti. Bu ifade, Bluetooth teknolojisine sahip kalemin opsiyonel olarak sunulabileceği anlamına geliyordu.

Ancak Samsung, kısa süre önce yaptığı açıklamada bu durumun doğru olmadığını ve böyle bir ürünün piyasaya sürülmeyeceğini resmen duyurdu. Şirketin neden yanlış bilgi verdiği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

SAMSUNG NEDEN BLUETOOTH ÖZELLİĞİNİ KALDIRDI?

Samsung, S25 Ultra’daki Bluetooth S Pen özelliğinin kaldırılmasının nedeni olarak bu özelliklerin çok az kişi tarafından kullanıldığını belirtti. Şirketin önceki Note ve Ultra modellerinde Bluetooth’lu S Pen, kullanıcıların telefonlarını uzaktan kontrol etmelerine olanak tanıyordu. Kamerayı uzaktan tetikleyebiliyor, uygulamaları açabiliyor ve telefonun arayüzünde hareket edebiliyordunuz.

Özellikle içerik üreticileri ve profesyonel kullanıcılar için büyük bir avantaj sunan bu işlev, Galaxy S25 Ultra ile birlikte tarihe karışmış oldu.