1.064 beygirlik süper otomobil: Chevrolet Corvette ZR1 tanıtıldı

26 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:19

ABD'li otomobil devi Chevrolet, düzenlediği bir etkinlikte ikonik otomobili Corvette ZR1'in yenilenmiş versiyonu olan 2025 Corvette ZR1 modelini tanıttı.

Oldukça sert hatların dikkat çektiği otomobilde, LED destekli ince farlar ile devasa bir ızgara açıklığı göze çarpıyor. Aerodinamik açıdan iddialı bir tasarıma sahip olan 2025 Corvette ZR1, gövdesinde havalandırma bölmeleri ve arka kısmında büyük bir spoiler bulunduruyor.

CHEVROLET CORVETTE ZR1 ÖZELLİKLERİ NELER?

Keskin hatlar ve karbon fiber gövde parçalarla donatılmış olan otomobil, kaput altında 5.5 litrelik bir V8 motor (LT7) ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu motor çift turbo ile desteklenmekte olup, 1.064 beygir güç ve 1.211 Nm tork değerine ev sahipliği yapıyor.

Corvette ZR1; Lamborghini Revuelto, McLaren 750S, Pagani Huayra ve Mercedes-AMG One gibi hiper otomobillerden daha güçlü. Ayrıca motorunun en büyük özelliği de, ABD'li bir otomotiv firması tarafından şimdiye kadar üretilen en güçlü V8 motor olması.

350 KM/S HIZA ULAŞABİLİYOR

Edinilen bilgiye göre süper otomobil, saatte 350 kilometre yol katedebiliyor. Genellikle spor veya yarış arabalarında görülen bu hızla, yollarda herhangi bir hız sınırlamasının olmadığı hayali bir senaryoya göre İstanbul'dan Ankara'ya yaklaşık 1 saatte gidilebilir.

Sekiz ileri vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilen Corvette ZR1, önümüzdeki yıl satışa sunulacak ve "Coupe" ile "Cabrio" gövde tiplerinde satın alınabilecek. Coupe versiyonu 1.665 kilogram olarak çıkarken, üstü açık versiyon ise 1.705 kilogram olacak.

2025 CORVETTE ZR1 FİYATI NE KADAR?

2025 model Chevrolet Corvette ZR1 için fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak tahminen başlangıç olarak 150 bin dolara satılacağı ihtimali üzerinde duruluyor.