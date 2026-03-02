140 bin TL'lik Galaxy S26 Ultra pil testine sokuldu: İşte sonuçlar

Türkiye'de 140 bin TL'ye varan fiyatlarla satışa sunulan Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin batarya performansı karşılaştırıldı. Tech Droider tarafından gerçekleştirilen pil tüketim testinde, cihazın rakiplerine kıyasla zayıf bir performans sergilediği ortaya çıktı.

Özetle

Söz konusu testte, Samsung'un yeni nesil amiral gemisi yalnızca Google Pixel 10 Pro XL modelini geride bırakabildi. Google'ın cihazı 8 saat 22 dakika dayanırken, Galaxy S26 Ultra ise 9 saat 8 dakika sonra kapandı.

S26 ULTRA, ÇİNLİLERİ GEÇEMEDİ

Zirve yarışında ise tablo oldukça farklı. Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 Pro Max 9 saat 41 dakika ile Samsung'u geçerken, Xiaomi 17 Pro Max 10 saat 3 dakika pil ömrü sundu. Testin tartışmasız şampiyonu ise 12 saat 31 dakika gibi çok uzun bir süreye ulaşan OnePlus 15 oldu.

S26 ULTRA'NIN RAKİPLERİ ÇOK DAHA BÜYÜK PİLLERE SAHİP

Galaxy S26 Ultra'nın iPhone ve Çinli rakiplerinin gerisinde kalmasının en temel sebeplerinden biri: bataryasının küçük olmasından kaynaklanıyor.

Cihaz serinin önceki altı modelinde olduğu gibi yine 5 bin mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Oysa rakiplerden Xiaomi 17 Pro Max 7 bin 500 mAh, OnePlus 15 ise 7 bin 300 mAh gibi çok daha büyük piller barındırıyor. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen S25 Ultra'nın benzer şartlarda 8 saat 40 dakika elde ettiğini hatırlatmakta fayda var.

Test edilen telefonların pil kapasiteleri: