Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

140 bin TL'lik Galaxy S26 Ultra pil testine sokuldu: İşte sonuçlar

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, yapılan son pil ömrü testinde Apple, Xiaomi ve OnePlus gibi güçlü rakiplerinin gerisinde kaldı. İşte sonuçlar...

140 bin TL'lik Galaxy S26 Ultra pil testine sokuldu: İşte sonuçlar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.03.2026
14:18
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
14:18

Türkiye'de 140 bin TL'ye varan fiyatlarla satışa sunulan Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin batarya performansı karşılaştırıldı. Tech Droider tarafından gerçekleştirilen pil tüketim testinde, cihazın rakiplerine kıyasla zayıf bir performans sergilediği ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

140 bin TL'lik Galaxy S26 Ultra pil testine sokuldu: İşte sonuçlar

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın batarya performansı, Tech Droider tarafından yapılan testlerde rakiplerinin gerisinde kalarak zayıf bulundu ve bu durumun temel nedeni 5000 mAh'lik küçük batarya kapasitesi olarak belirtildi.
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın batarya performansı, Tech Droider testinde rakiplerine kıyasla zayıf çıktı.
Cihaz, test edilen modeller arasında sadece Google Pixel 10 Pro XL'i geride bırakabildi.
iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro Max ve OnePlus 15 gibi rakipler, S26 Ultra'dan daha uzun pil ömrü sundu.
S26 Ultra'nın düşük performansının ana nedeni, 5000 mAh'lik batarya kapasitesinin rakiplerine göre (örn. Xiaomi 7500 mAh, OnePlus 7300 mAh) küçük olmasıdır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Söz konusu testte, Samsung'un yeni nesil amiral gemisi yalnızca Google Pixel 10 Pro XL modelini geride bırakabildi. Google'ın cihazı 8 saat 22 dakika dayanırken, Galaxy S26 Ultra ise 9 saat 8 dakika sonra kapandı.

S26 ULTRA, ÇİNLİLERİ GEÇEMEDİ

Zirve yarışında ise tablo oldukça farklı. Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 Pro Max 9 saat 41 dakika ile Samsung'u geçerken, Xiaomi 17 Pro Max 10 saat 3 dakika pil ömrü sundu. Testin tartışmasız şampiyonu ise 12 saat 31 dakika gibi çok uzun bir süreye ulaşan OnePlus 15 oldu.

S26 ULTRA'NIN RAKİPLERİ ÇOK DAHA BÜYÜK PİLLERE SAHİP

Galaxy S26 Ultra'nın iPhone ve Çinli rakiplerinin gerisinde kalmasının en temel sebeplerinden biri: bataryasının küçük olmasından kaynaklanıyor.

Cihaz serinin önceki altı modelinde olduğu gibi yine 5 bin mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Oysa rakiplerden Xiaomi 17 Pro Max 7 bin 500 mAh, OnePlus 15 ise 7 bin 300 mAh gibi çok daha büyük piller barındırıyor. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen S25 Ultra'nın benzer şartlarda 8 saat 40 dakika elde ettiğini hatırlatmakta fayda var.

Test edilen telefonların pil kapasiteleri:

  • Galaxy S26 ve S25 Ultra: 5 bin mAh
  • iPhone 17 Pro Max: 5 bin 88 mAh
  • Xiaomi 17 Pro Max: 7 bin 500 mAh
  • Google Pixel 10 Pro: 4 bin 870 mAh
  • OnePlus 15: 7 bin 300 mAh
ETİKETLER
#akıllı telefon
#Teknoloji Haberleri
#Samsung Galaxy S26 Ultra Pil Performansı
#Batarya Testi
#Rakip Karşılaştırması
#Teknoloji
TGRT Haber
