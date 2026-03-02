Menü Kapat
TGRT Haber
Pilot eğitiminde HAVELSAN imzası: Yerli teknoloji devreye alındı

HAVELSAN'ın geliştirdiği Boeing 737NG simülatörü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından FNPT II MCC ve FTD 2 sertifikalarıyla tescil edildi. Sistem, SunExpress'in Antalya'daki eğitim merkezine teslim edildi.

Pilot eğitiminde HAVELSAN imzası: Yerli teknoloji devreye alındı
'ın üretmiş olduğu Boeing 737NG simülatörü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onay alarak Türkiye'nin ilk bu seviyede üretilen ve sertifikalandırılan platformu oldu. Simülatör, hem FNPT II MCC hem de FTD 2 sertifikalarını almaya hak kazandı.

Pilot eğitiminde HAVELSAN imzası: Yerli teknoloji devreye alındı

HABERİN ÖZETİ

Pilot eğitiminde HAVELSAN imzası: Yerli teknoloji devreye alındı

HAVELSAN, Türkiye'nin ilk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Boeing 737NG FTD Seviye 2 simülatörünü üreterek SunExpress'e teslim etti ve sivil havacılık eğitiminde önemli bir ilke imza attı.
HAVELSAN, Türkiye'nin ilk sertifikalı Boeing 737NG FTD Seviye 2 simülatörünü üretti.
Simülatör, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden FNPT II MCC ve FTD 2 sertifikalarını aldı.
Üretilen cihaz, SunExpress'in Antalya Eğitim Merkezi'ne teslim edildi.
Bu başarı, Türkiye'nin sivil havacılık eğitim endüstrisi için bir milat niteliği taşıyor.
Simülatörde HAVELSAN'ın yerli STARVIEW-B kolime görüntü sistemi entegre edildi.
HAVELSAN, bu ürünle portföyünü genişleterek uçuş simülatörlerindeki yetkinliğini artırdı.
Simülatör, SunExpress'in Antalya Eğitim Merkezi'ne teslim edilerek havayolunun iç pilot eğitim altyapısını güçlendirdi. Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte simülatör, merkez bünyesindeki Boeing 737NG pilot eğitim operasyonlarını desteklemeye hazır hale geldi.

Pilot eğitiminde HAVELSAN imzası: Yerli teknoloji devreye alındı

TÜRKİYE'NİN İLK SERTİFİKALI FTD SEVİYE 2 SİMÜLATÖRÜ

Bu sertifikasyon, Türkiye'nin sivil havacılık eğitim endüstrisi için bir milat niteliği taşıyor. Simülatör, Türkiye'de üretilen ve sertifikasyonu tamamlanan ilk FTD (Flight Training Device/Uçuş Eğitim Cihazı) Seviye 2 simülatörü olma özelliği taşıyor. Bu ilk kurulumla birlikte HAVELSAN, popüler tam uçuş simülatörü çözümlerine FTD Seviye 2 platformunu da ekleyerek ürün portföyünü genişletti.

Bu cihazlar, tam uçuş simülatörleri kadar büyük ve hareketli olmasalar da kokpitin birebir aynısına sahip olan ve pilotların prosedür çalışmaları ile acil durum eğitimleri yaptığı yüksek teknolojili sistemler olarak görev yapıyor.

Simülatörde, HAVELSAN’ın özgün olarak geliştirdiği STARVIEW-B kolime görüntü sistemi de kullanılıyor. Bu sistem, pilotun gerçeklik hissini ve prosedürel doğruluğunu artırmak amacıyla yüksek sadakatli bir görsel sunum sağlıyor. Yerli mühendislik ürünü bir görüntü sisteminin entegrasyonu, Türkiye’nin ileri simülatör teknolojilerindeki yetkinliğini perçinlerken, HAVELSAN’ın bu alandaki hedeflerini destekliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şirketin uçuş simülatörleri konusundaki iddiasını güçlendirmek için altyapı yatırımlarını artırdığı bir dönemde hem ürün çeşitliliğini artırdığını hem de ulaştığı seviyeyi tescil ettirdiğini söyledi.

FTD Seviye 2 sertifikasının bu yolda, Türkiye ve HAVELSAN için önemli bir başarıyı temsil ettiğini vurgulayan Nacar, bu proje süresince gösterdikleri güven ve işbirliği için SunExpress’e teşekkür etti.

Nacar, "Türkiye'nin milli hava platformları için simülatörler geliştirirken uluslararası havacılık sanayisinin lider oyuncularının hava araçları için de çözümler üretiyoruz. Boeing veri paketi ile sertifikalandırılmış bir Boeing 737NG FTD Seviye 2 cihazı sunmamız, bu alanda Türkiye'de ilklere imza atmamız, lider havayolu standartlarını karşılayan yüksek kaliteli ve uyumlu eğitim sistemleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtmakta." dedi.

