20 milyon dolarlık uzay gemisi arızalandı! NASA'da büyük kriz

24 Ekim 2024 14:11 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:11

NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay aracı, Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3), uzayda kontrolsüz bir şekilde savruluyor. Güneş ışığından itiş gücü elde etmeyi amaçlayan yeni teknolojiyi test etmek için tasarlanan araçta beklenmedik bir arıza yaşandı.

NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

NASA'nın yeni uzay gemisi uzayda kontrolsüz bir şekilde yuvarlanıyor. NASA mühendisleri 20 milyon dolarlık aracın kontrolünü kaybetmesine neden olan bir sorunu gidermeye çalışıyor. Yeni bir tür tahrik sistemini test etmek üzere tasarlanmış dört yansıtıcı 'yelken'e sahip bir araç olan Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3), yelkenleri açtığında bir engelle karşılaştı.

NASA UZAY ARACI UZAYDA SAVRULUYOR

Mühendisler yelkenleri destekleyen 'bomlardan' ya da yapısal kirişlerden birinde hafif bir bükülme olduğunu ve bunun da aracın rotasında kalmasını etkilediğini fark etti. NASA, ACS3'ün bir uzay aracının yönelimini kontrol eden tutum kontrol sistemini kapalı tuttu ve mühendisler bu hasarı değerlendirdi. Mikrodalga boyutundaki uzay aracı şu anda uzayda savruluyor.

Görev, bir yelkenlinin rüzgardan güç almasına benzer şekilde, itiş gücü için güneş ışığının basıncını kullanan yeni uzay uçuşu teknolojisinin testi oldu. Sistemin, gelecekte derin uzay görevlerinin aşırı yüksek maliyetini azaltabileceği, ama önce NASA'nın kaçak gemiyle mücadele etmesinin gerekeceği belirtiliyor.

ACS3 23 Nisan'da Rocket Lab'ın Electron roketiyle Yeni Zelanda'dan fırlatıldı. Fırlatmadan sadece birkaç ay sonra, yerleşik bir güç monitörünün beklenenden daha yüksek motor akımları tespit etmesi ve açılma sürecini duraklatması üzerine uzay aracının yelkeni takıldı. Ağustos ayı sonlarında NASA ikinci bir denemede yelkenleri başarıyla açtı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Ancak bunu yapmadan önce mühendisler, yelkenler açıldıkça dinamik değişikliklere uyum sağlamak için uzay aracının tutum kontrol sistemini devre dışı bıraktılar. O zamandan beri de kapalı. Bomlardan birinde bu bükülmenin keşfedilmesi, mühendisler hasarı değerlendirmek için çalışırken tutum kontrol sisteminin yeniden etkinleştirilmesini daha da geciktirdi.

NASA'nın güncellemesinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum büyük olasılıkla bomların ve yelkenin yerleştirme sırasında uzay aracına doğru çekilmesiyle meydana gelmiştir. Analizler, bomun yerleştirilmesinden bu yana geçen haftalar içinde, uzay aracı yavaşça yuvarlanırken bükülmenin kısmen düzelmiş olabileceğini gösteriyor."

Mühendisler, şu anda uzay aracını yeniden konumlandırmak için çalışıyor ve yelkenleri doğrudan güneş ışığına yönelene kadar 'düşük güç modunda' tutuyor. Ekip istenen konuma ulaştığında, tutum kontrol sistemini yeniden devreye sokabilecek ve uzay aracının sürekli yuvarlanmasını durdurabilecek.