2025 Porsche 911 GT3 tanıtıldı! Touring modeli dikkat çekti

19 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:18

Porsche, ikonik 911 GT3 otomobilinin 2025 modelini Touring versiyonuyla birlikte tanıttı. Araç, 4.0 litrelik, 502 beygir güç üreten altı silindirli motoruyla, 0-100 km/s hızlanmasını manuel şanzımanla 3,2 saniyede tamamlayabiliyor. İşte tüm detaylar!

Porsche​, spor otomobil dünyasının ikonik ismi 911 GT3'ün 2025 modelini Touring versiyonuyla birlikte resmi olarak tanıttı. Tasarımında büyük değişiklikler yapılmayan yeni model, markanın 25 yıllık GT3 mirasını kutluyor.

9000 DEVİRLİ MOTORLA GELİYOR

2025 Porsche 911 GT3, turbo desteği olmadan 4.0 litrelik, altı silindirli bir motorla donatıldı. 9000 devirli motor​, 502 beygir güç ve 450 Nm tork üretebiliyor. Manuel şanzıman ile 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,2 saniyede tamamlarken, otomatik şanzıman tercih edenler için bu süre 3,7 saniyeye çıkıyor. Model, maksimum 313 km/s hızla da dikkatleri topluyor.

Otomobil, yeni emisyon kuralları nedeniyle önceki modele göre 20 Nm daha düşük bir tork değeri sunsa da, dört katalitik konvertör ve iki partikül filtresi içeren yeni egzoz sistemine sahip. İç mekanda iki farklı ekranın bir araya getirildiği bir kokpitle kullanıcılarını karşılayan araç, büyük rüzgarlığı ortadan kaldıran Touring sürümünü de tanıttı.

2025 PORSCHE 911 GT3 FİYATI

2025 Porsche 911 GT3, 224 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu da 2023 modeline göre ciddi bir fiyat artışı anlamına geliyor. Hatırlatmak gerekirse önceki modelin fiyatı 171 bin dolardan başlıyordu.