WhatsApp tasarımı sil baştan: Koyu mod değişiyor, artık 'simsiyah' olacak

17 Ekim 2024 10:11 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:25

WhatsApp, Android beta sürümünde daha siyah ve mavi tonlar içeren yeni bir koyu tema rengi seçeneği sundu. Son yayınlanan güncellemeyle arayüz rengi değişirken, mesaj balonları ve sohbet arka planı da koyulaştırıldı. Peki bu güncelleme nasıl kullanılır?

WhatsApp​, Android beta​ sürümü için getirdiği yeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sundu. En son 2.24.22.4 beta güncellemesiyle birlikte WhatsApp kullanıcıları artık uygulama ve sohbetler için daha siyah-koyu bir tema seçeneğine kavuşuyor.

WHATSAPP KOYU TEMASI, DAHA SİYAH OLACAK

Yeni güncellemeyle birlikte, WhatsApp'ın arayüz rengi eski #0b141a kodlu renkten, daha siyah ve hafif mavi bir ton içeren #0a1014 kodlu koyu bir renge geçiyor. WABetaInfo'ya göre bu değişiklik, özellikle düşük ışık koşullarında göz sağlığını artırarak kullanıcıların gözlerini daha az yormayı hedefliyor.

Bununla birlikte de bu güncellemeyle, gelen mesaj balonunun ve varsayılan sohbet arka planının da daha koyu bir tona büründüğü gözlemleniyor.

20 FARKLI RENKLİ SOHBET TEMASI SEÇENEĞİ GELİYOR

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2.24.21.34 güncellemesiyle kullanıcılarına 20 farklı renk arasından sohbet teması seçme imkanı sunmuştu. Kullanıcıların uygulamanın görünümünü kişiselleştirerek kendi tarzlarını yansıtan bir sohbet ortamı oluşturmasına imkan tanıyan bu özellik sayesinde tüm sohbetlerde geçerli olacak varsayılan bir tema seçebileceğiniz gibi her bir sohbet için de farklı temalar belirleyebiliyorsunuz.

YENİ ÖZELLİKLER BETA TEST KULLANICILARINA AÇIK

Hem "daha koyu tema" hem de sohbet teması seçme özelliği şu anda WhatsApp beta sürümünü kullanan ve Google Play Store'dan güncellemeyi yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda. Özelliklerin, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaşacağı bekleniyor.