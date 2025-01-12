2025 Yapay zekâ ajanlarının yılı olacak

12 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 13:34

2025, yapay zekâ ajanlarının hayatımıza tam anlamıyla entegre olacağı yıl olabilir. Nvidia CEO’su Jensen Huang’a göre, bu teknoloji iş dünyasından günlük hayata kadar her alanda devrim yapacak ve Nvidia, bu dönüşümün merkezinde yer alacak.

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Nvidia​ CEO’su Jensen Huang​, yapay zekâ (YZ) konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nvidia, yapay zekâ modellerini destekleyen donanımları üreten bir teknoloji devi ve Huang, sektörün geleceğini en iyi hisseden isimlerden biri olarak görülüyor. Ona göre, 2025​ yılı "ajanik yapay zekâ"nın (AI agents) zirveye ulaşacağı bir yıl olacak.

YAPAY ZEKÂ AJANLARI NEDİR?

Ajanik yapay zekâ, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız basit sohbet robotlarının ötesine geçiyor. Bu sistemler, veri girişi, müşteriyle etkileşim, envanter takibi gibi sıradan işleri üstlenebiliyor. Ancak daha da önemlisi, bu teknolojiler çok adımlı görevleri yerine getirebilecek bir şekilde tasarlanıyor. Yani sadece bilgiye dayalı değil, akıl yürütme yeteneği de kazanıyorlar. Huang’a göre, bu sistemler 2025’te yaygınlaşacak ve hayatımızda daha fazla yer alacak.

NVİDİA’NIN ROLÜ

Nvidia, ajanik yapay zekâ geliştirmek isteyen şirketler için bir platform ve “mavi planlar” (blueprints) sunuyor. Bu araçlar sayesinde şirketler kendi yapay zekâ ajanlarını geliştirebiliyor ve Nvidia’nın altyapısını kullanmaya devam ediyor. Bu da Nvidia’nın müşterileri uzun vadede kendine bağlamasına olanak sağlıyor.

NVİDİA HÂLÂ YATIRIM İÇİN GÜÇLÜ BİR SEÇENEK

Nvidia’nın hisse değerleri son yıllarda hızla yükseldi. Ancak şirketin büyüme potansiyeli hâlâ güçlü. Analistlere göre, Nvidia’nın gelirleri 2025 mali yılı sonunda %52 artışla yaklaşık 200 milyar dolara ulaşabilir. Bu devasa büyüme, Nvidia’yı yapay zekâ yatırımları için güvenli bir liman haline getiriyor.

Şirketin hisse değerleri de geçmişe kıyasla daha cazip bir seviyeye ulaştı. Nvidia, 55 kat kazanç oranıyla işlem görüyor. Amazon, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle kıyaslandığında bu oran hâlâ makul kabul ediliyor.