Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

2026 Dünya Kupası'nda güvenliği robot köpekler sağlayacak

Meksika'nın Guadalupe Belediyesi, 2026 Dünya Kupası güvenliği için dört adet robot köpeği polis teşkilatına kattı. Yaklaşık 145 bin dolara mal olan ve "K9-X" adı verilen robotlar, riskli alanlara girerek polislere görüntü aktarabiliyor ve şüphelilere sesli komut verebiliyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 10:23

2026 öncesinde güvenlik önlemlerini robot köpeklerle güçlendirme kararı aldı. Monterrey metropol alanında yer alan Guadalupe Belediyesi, polis operasyonlarına destek sağlaması amacıyla dört ayaklı robot birimlerini resmen göreve başlattığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

2026 Dünya Kupası'nda güvenliği robot köpekler sağlayacak

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Meksika'nın Guadalupe Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla polis operasyonlarında memurların riskini azaltmak için "K9-X" adlı robot köpekleri göreve başlattı.
Meksika'nın Guadalupe Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi güvenliği robot köpeklerle güçlendirme kararı aldı.
"K9-X" adlı robotlar, tehlikeli ve kapalı alanlarda ilk müdahale aracı olarak kullanılacak.
Robotlar, canlı video akışı ile polis memurlarının doğrudan riske girmeden durumu değerlendirmesini sağlayacak.
Gelişmiş kameralar, gece görüşü, darbe dayanıklılığı ve zorlu arazi koşullarına uyum gibi özelliklere sahipler.
Ayrıca, şüphelilere sesli komut verme yeteneğine de sahipler.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Yetkililer, robotların memurların potansiyel tehlike arz eden durumlara doğrudan girmesinin önüne geçerek tehditleri önceden değerlendirmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.

2026 Dünya Kupası'nda güvenliği robot köpekler sağlayacak

K9-X BİRİMİ İLK MÜDAHALEDE BULUNACAK

Yerel yönetim tarafından "K9-X" bölümü olarak adlandırılan yeni birim, özellikle riskli ve kapalı alanlarda ilk müdahale aracı olarak görev yapacak şekilde tasarlandı.

Güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı olması beklenen robotlar, tehlikeli ortamlara girerek canlı video akışını gerideki polis ekiplerine aktarabiliyor. Böylece memurlar, kendilerini doğrudan riske atmadan olay yerindeki durumu inceleme şansı yakalıyor.

KÖPEKLER ZORLU ARAZİ KOŞULLARINA BİLE DAYANIKLI

Guadalupe şehir konseyi, envantere katılan dört ünite için yaklaşık 2,5 milyon peso (kabaca 145 bin dolar) tutarında bir harcama yapıldığını açıkladı.

Her biri gelişmiş kameralar, gece görüş lensleri ve darbelere karşı dayanıklı malzemelerle donatılan cihazlar, engebeli arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor. Merdiven tırmanma kabiliyetine de sahipler ve düşük görüş koşullarında dahi operasyon yürütebiliyorlar.

2026 Dünya Kupası'nda güvenliği robot köpekler sağlayacak

ŞÜPHELİLERE SESLİ KOMUT VEREBİLİYORLAR

Düzenlenen halka açık gösterimde, terk edilmiş bir binada gezinen robotun yetenekleri sergilendi. Cihaz elde ettiği gerçek zamanlı görüntüleri güvenli bölgedeki memurlara kesintisiz şekilde iletti.

Gerçekleştirilen senaryoda silahlı bir şahısla karşı karşıya gelen K9-X robotu, üzerindeki hoparlör sistemini kullanarak şüpheliye silahını bırakması yönünde sesli talimat verdi.

ETİKETLER
#Teknoloji
#Meksika
#fıfa dünya kupası
#güvenlik önlemleri
#Robot Köpek
#Teknoloji
