2026 Dünya Kupası'nda güvenliği robot köpekler sağlayacak

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Meksika güvenlik önlemlerini robot köpeklerle güçlendirme kararı aldı. Monterrey metropol alanında yer alan Guadalupe Belediyesi, polis operasyonlarına destek sağlaması amacıyla dört ayaklı robot birimlerini resmen göreve başlattığını duyurdu.
Yetkililer, robotların memurların potansiyel tehlike arz eden durumlara doğrudan girmesinin önüne geçerek tehditleri önceden değerlendirmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.
Yerel yönetim tarafından "K9-X" bölümü olarak adlandırılan yeni birim, özellikle riskli ve kapalı alanlarda ilk müdahale aracı olarak görev yapacak şekilde tasarlandı.
Güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı olması beklenen robotlar, tehlikeli ortamlara girerek canlı video akışını gerideki polis ekiplerine aktarabiliyor. Böylece memurlar, kendilerini doğrudan riske atmadan olay yerindeki durumu inceleme şansı yakalıyor.
Guadalupe şehir konseyi, envantere katılan dört ünite için yaklaşık 2,5 milyon peso (kabaca 145 bin dolar) tutarında bir harcama yapıldığını açıkladı.
Her biri gelişmiş kameralar, gece görüş lensleri ve darbelere karşı dayanıklı malzemelerle donatılan cihazlar, engebeli arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor. Merdiven tırmanma kabiliyetine de sahipler ve düşük görüş koşullarında dahi operasyon yürütebiliyorlar.
Düzenlenen halka açık gösterimde, terk edilmiş bir binada gezinen robotun yetenekleri sergilendi. Cihaz elde ettiği gerçek zamanlı görüntüleri güvenli bölgedeki memurlara kesintisiz şekilde iletti.
Gerçekleştirilen senaryoda silahlı bir şahısla karşı karşıya gelen K9-X robotu, üzerindeki hoparlör sistemini kullanarak şüpheliye silahını bırakması yönünde sesli talimat verdi.